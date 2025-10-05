INDW vs PAKW Live Score: भारत बनाम पाकिस्तान छठा मुकाबला

INDW vs PAKW Live Score: भारतीय महिला और पाकिस्तान महिला के बीच रविवार को महिला वनडे विश्व कप का मुकाबला खेला जाएगा। भारत ने टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका को 59 रनों से हराया था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की महिला टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम को बांग्लादेश के खिलाफ मैच में सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल में दो अंक के साथ चौथे, जबकि पाकिस्तान छठे स्थान पर है। भारतीय पुरुष टीम और पाकिस्तान के बीच पिछले सप्ताह ही टी20 एशिया कप का फाइनल हुआ था, जहां सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली टीम चैंपियन बनी थी।