Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेटIND vs PAK U19 Live Score: पाकिस्तान से बदला लेने के लिए बेताब होगी भारतीय टीम, विश्व कप में होगी कांटे की टक्कर
LIVE Updatesरिफ्रेश

IND vs PAK U19 Live Score: पाकिस्तान से बदला लेने के लिए बेताब होगी भारतीय टीम, विश्व कप में होगी कांटे की टक्कर

IND vs PAK Under 19 World Cup 2026 Live Score: पांच बार की चैंपियन भारतीय टीम रविवार को अपने दूसरे सुपर सिक्स मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ेगी। भारत के पास चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल में मिली हार का बदला लेने का मौका है।

IND vs PAK U19 Live Score: पाकिस्तान से बदला लेने के लिए बेताब होगी भारतीय टीम, विश्व कप में होगी कांटे की टक्कर

भारत बनाम पाकिस्तान लाइव स्कोर

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Sun, 01 Feb 2026 09:36 AM IST
हमें फॉलो करें

IND vs PAK U19 Live Score: भारत और पाकिस्तान की टीमें क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर आमने-सामने हैं। रविवार को क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 विश्व कप 2026 का एक रोमांचक सुपर-सिक्स मुकाबला होने वाला है। भारत के पास पाकिस्तान से एशिया कप फाइनल में मिली हार का हिसाब चुकता करने का सुनहरा मौका है। भारतीय टीम ने जारी टूर्नामेंट में अपने सभी मुकाबले जीते हैं। वहीं पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना मुकाबला गंवाया था। विश्व कप में भारत का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। टीम ने अमेरिका पर 6 विकेट से जीत दर्ज कर अपने अभियान की शुरुआत की थी और फिर बांग्लादेश, न्यूजीलैंड की टीमों को शिकस्त दी। अपने पहले सुपर सिक्स मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 204 रनों से हराया था

1 Feb 2026, 09:36:33 AM IST

IND vs PAK U19 Live Score: पाकिस्तान स्क्वॉड

IND vs PAK U19 Live Score: हमजा जहूर (विकेटकीपर), समीर मिन्हास, उस्मान खान, फरहान यूसुफ (कप्तान), अहमद हुसैन, हुजैफा अहसन, मोहम्मद शायान, अब्दुल सुभान, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम, अली रजा, उमर जैब, अली हसन बलूच, डेनियल अली खान, नकाब शफीक

1 Feb 2026, 09:19:00 AM IST

IND vs PAK U19 Live Score: भारतीय टीम

IND vs PAK U19 Live Score: एरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, आरएस अंबरीश, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, उधव मोहन, हरवंश पंगालिया, मोहम्मद एनान, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह

1 Feb 2026, 08:49:38 AM IST

IND vs PAK U19 Live Score: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 विश्व कप मैच

IND vs PAK U19 Live Score: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में अंडर-19 विश्व कप का सुपर सिक्स मुकाबला होने वाला है। भारत ने अपने पहले सुपर सिक्स मैच में 27 जनवरी को मेजबान जिम्बाब्वे को 204 रनों से मात दी थी। पाकिस्तान ने सुपर सिक्स के अपने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया था।

PreviousNext
Indian Cricket Team India Vs Pakistan under 19 world cup live score

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।