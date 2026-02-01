IND vs PAK U19 Live Score: पाकिस्तान से बदला लेने के लिए बेताब होगी भारतीय टीम, विश्व कप में होगी कांटे की टक्कर

भारत बनाम पाकिस्तान लाइव स्कोर

IND vs PAK U19 Live Score: भारत और पाकिस्तान की टीमें क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर आमने-सामने हैं। रविवार को क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 विश्व कप 2026 का एक रोमांचक सुपर-सिक्स मुकाबला होने वाला है। भारत के पास पाकिस्तान से एशिया कप फाइनल में मिली हार का हिसाब चुकता करने का सुनहरा मौका है। भारतीय टीम ने जारी टूर्नामेंट में अपने सभी मुकाबले जीते हैं। वहीं पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना मुकाबला गंवाया था। विश्व कप में भारत का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। टीम ने अमेरिका पर 6 विकेट से जीत दर्ज कर अपने अभियान की शुरुआत की थी और फिर बांग्लादेश, न्यूजीलैंड की टीमों को शिकस्त दी। अपने पहले सुपर सिक्स मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 204 रनों से हराया था

1 Feb 2026, 09:36:33 AM IST IND vs PAK U19 Live Score: पाकिस्तान स्क्वॉड IND vs PAK U19 Live Score: हमजा जहूर (विकेटकीपर), समीर मिन्हास, उस्मान खान, फरहान यूसुफ (कप्तान), अहमद हुसैन, हुजैफा अहसन, मोहम्मद शायान, अब्दुल सुभान, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम, अली रजा, उमर जैब, अली हसन बलूच, डेनियल अली खान, नकाब शफीक

1 Feb 2026, 09:19:00 AM IST IND vs PAK U19 Live Score: भारतीय टीम IND vs PAK U19 Live Score: एरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, आरएस अंबरीश, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, उधव मोहन, हरवंश पंगालिया, मोहम्मद एनान, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह