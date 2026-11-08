IND U19 vs PAK U19 Live Score: भारत को दूसरी गेंद पर झटका, आर्यवीर सहवाग क्रीज पर

India u19 vs Pakistan u19 Live Score: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप 2026 मुकाबला ओमान में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। सहवाग और द्रविड़ पर नजरें रहने वाली है।

India u19 vs Pakistan u19 Live Score: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप 2026 का महामुकाबला आज यानी रविवार, 8 नवंबर को ओमान के अल अमरत क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 2) में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी है। भारत को दूसरी ही गेंद पर कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी के रूप में पहला झटका लगा, जो खाता भी नहीं खोल पाए। दोनों ही टीमें अपना-अपना पिछला मुकाबला यहां जीतकर पहुंची है। भारत बनाम पाकिस्तान इस मैच को जीतने वाली टीम पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में अपनी जगह पक्की कर सेमीफाइनल की तरफ कदम बढ़ाएगी। लक्ष्य रायचंदानी की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने टूर्नामेंटके अपने पहले मुकाबले में नेपाल पर 10 विकेट से जबरदस्त जीत हासिल की थी। टीम ने नेपाल को 128 रन पर ऑल आउट कर दिया था और फिर बिना कोई विकेट खोए टारगेट हासिल कर लिया था। ईशान सूद और अर्जुन राजपूत ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि आर्यवीर सहवाग (70*) और रायचंदानी (53*) ने शानदार बैटिंग की। फरहान यूसुफ की कप्तानी वाली डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान अपने टाइटल को बचाने के लिए बेताब होगी। यह मैच पिछले एडिशन के फाइनल की यादें भी ताजा कर देगा, जहां पाकिस्तान ने इंडिया को 191 रन से हराकर ट्रॉफी जीती थी। भारत की नजरें उस हार का हिसाब भी चुकाने पर होगी।

IND U19 Live Score: 7/1 (2) इंडिया U19 (प्लेइंग XI): लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, अन्वय द्रविड़ (विकेट कीपर), अर्जुन राजपूत, ईशान सूद, काव्या पटेल, मनाल चौहान, मोहित उल्वा, यशवीर गौड़, वीके विनीत, यशबर्धन चौहान

पाकिस्तान U19 (प्लेइंग XI): उस्मान खान, जहांगीर बिलाल, अब्दुल कादिर, अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जहूर (विकेट कीपर), हसनैन अब्बास डार, मोहम्मद सय्याम, फरहान यूसुफ (कप्तान), नकाब शफीक, रिजवानुल्लाह

भारत बनाम पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप मैच से जुड़ी अहम जानकारियां

• टूर्नामेंट: ACC मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2026 (ग्रुप A, मैच 8)

• तारीख और समय: रविवार, 8 नवंबर, 2026, सुबह 10:30 बजे IST

• जगह: अल अमरत क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 2), अल अमरत, ओमान

• कप्तान: लक्ष्य रायचंदानी (इंडिया U19) बनाम फरहान यूसुफ (पाकिस्तान U19)

• कहां देखें: सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट और SonyLIV ऐप और वेबसाइट से लाइव स्ट्रीमिंग।

IND vs PAK हेड-टू-हेड: दोनों टीमें 30 मैचों में एक-दूसरे से भिड़ी हैं, जिसमें भारत ने 17 जीते हैं, पाकिस्तान ने 12 और 1 मैच बिना किसी नतीजे के जीता है। लेकिन 2021 के बाद से, भारत 6 में से सिर्फ दो बार जीता है।

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप स्क्वाड इंडिया U19 स्क्वाड: लक्ष्य राजेश रायचंदानी (c), आर्यवीर सहवाग, अन्वय द्रविड़ (w), अर्जुन राजपूत, ईशान सूद, काव्या पटेल, मनाल चौहान, मोहित उलवा, यशवीर गौड़, वीके विनीत, यशबर्धन चौहान, रजत बघेल, शविन विनोद, आर्यन सवसानी, कुशाग्र ओझा