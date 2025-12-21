IND vs PAK Live Score, U19 Asia Cup Final: रिकॉर्ड 9वें खिताब पर भारत की नजरें, पाकिस्तान सिर्फ 1 बार बना चैंपियन
India vs Pakistan Live Score U19 Aisa Cup Final- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल आज दुबई में खेला जाना है। भारत की नजरें रिकॉर्ड 9वें खिताब पर होगी। जानें कितने बजे मैच शुरू होगा।
India vs Pakistan Live Score U19 Aisa Cup Final- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल आज दुबई में खेला जाना है। इस टूर्नामेंट में विजय रथ पर सवार टीम इंडिया की नजरें आखिरी मैच में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को भी धूल चटाकर खिताब को अपने नाम करने पर होगी। भारत अभी तक 8 बार अंडर-19 एशिया कप वनडे का खिताब जीत चुका है। वहीं पाकिस्तान सिर्फ एक ही बार चैंपियन बना है, जब 2012 में भारत के खिलाफ मैच टाई होने पर उन्हें ट्रॉफी शेयर करनी पड़ी थी। भारतीय टीम पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में एक बार हरा चुकी है, ऐसे में फाइनल में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।
इंडिया U19 एशिया कप टीम
आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, हेनिल पटेल, खिलान पटेल, दीपेश देवेन्द्रन, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, नमन पुष्पक, हरवंश पंगलिया, युवराज गोहिल
पाकिस्तान U19 एशिया कप टीम
समीर मिन्हास, हमजा जहूर (विकेट कीपर), उस्मान खान, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ (कप्तान), हुजैफा अहसन, दानियाल अली खान, मोहम्मद शायान, अब्दुल सुभान, मोहम्मद सय्याम, अली रजा, मोमिन कमर, अली हसन बलूच, नकाब शफीक, मोहम्मद हुजैफा