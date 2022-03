नमस्कार! हिंदुस्तान के लाइव क्रिकेट ब्लॉग में आपका स्वागत है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ करेगी।

🗓️ 𝗜𝘁'𝘀 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗗𝗮𝘆 𝗧𝗼𝗺𝗼𝗿𝗿𝗼𝘄!



The @M_Raj03-led #TeamIndia is all set to take on Pakistan in the #CWC22 at the Bay Oval, Mount Maunganui. 👍 👍 #INDvPAK



Set your alarms and cheer for India. 👏 👏 pic.twitter.com/XtPpLP4bFT