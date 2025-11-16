IND A vs PAK A Live Score: कुछ देर में भारत-पाकिस्तान मैच का टॉस, सूर्या को फॉलो करेंगे जितेश

संक्षेप: India vs Pakistan Live Score Asia Cup Rising Stars: आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला खेला जाना है। भारतीय ए टीम की कमान जितेश शर्मा के हाथों में है।

IND A vs PAK A Live Score: आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट के छठे मैच में भारत ए और पाकिस्तान शाहीन्स की टक्कर होगी। दोनों टीमें दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी। टॉस भारतीय समयानुसार साढ़े बजे बजे होगा। जितेश शर्मा की अगुवाई वाली टीम पाकिस्तान को रौंदकर दूसरे मैच अपने नाम करने की फिराक में होगी। भारत ने अपने पहले मैच में यूएई के खिलाफ 297/4 का स्कोर बनाने के बाद 148 रनों से शिकस्त दी, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने गदर काटा। 14 वर्षीय सूर्यवंशी ने 42 गेंद में 11 चौकों और 15 छक्कों की मदद से 144 रनों की पारी खेली थे। उन्होंने महज 32 गेंदों में शतक कंप्लीट किया।

सूर्यवंशी सीनियर अंतरराष्ट्रीय (ए टीम) क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बल्लेबाज हैं। भारत को सूर्यवंशी से रविवार को भी दमदार पारी की उम्मीद होगी। वहीं, इरफान खाने की कप्तानी वाली पाकिस्तान ए ने अपने पहले मैच में ओमान को 40 रनों से हराया था। सलामी बल्लेबाज माज सदाकत ने 54 गेंदों में 94 जबकि इरफान ने 21 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली थी। भारत ए में जितेश और रमनदीप सिंह दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो सीनियर टीम की तरफ से अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान इरफान ने नौ वनडे खेले हैं।

IND A vs PAK A Live Score: भारत ए टीम भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की हाथ नहीं मिलाने की नीति का पालन करेगी। सितंबर में एशिया कप के दौरान भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था। उस टूर्नामेंट में दूसरे विकेटकीपर और वर्तमान टूर्नामेंट में भारत ए के कप्तान जितेश से भी उम्मीद की जा रही है कि वह अपने सीनियर के नक्शेकदम पर चलते हुए पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान इरफान खान से न तो टॉस के समय और न ही मैच के बाद हाथ मिलाएंगे।

भारत ए स्क्वॉड: जितेश शर्मा (विकेटकीपर/कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, नमन धीर, अभिषेक पोरेल, सुयश शर्मा, विजयकुमार वैशाख, नेहल वढेरा, रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, गुरजापनीत सिंह, सूर्यांश शेडगे, युद्धवीर सिंह चरक।