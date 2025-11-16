Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India vs Pakistan Live Score Asia Cup Rising Stars Today Match IND A vs PAK A Scorecard at Doha Vaibhav Suryavanshi
IND A vs PAK A Live Score: कुछ देर में भारत-पाकिस्तान मैच का टॉस, सूर्या को फॉलो करेंगे जितेश

IND A vs PAK A Live Score: कुछ देर में भारत-पाकिस्तान मैच का टॉस, सूर्या को फॉलो करेंगे जितेश

संक्षेप: India vs Pakistan Live Score Asia Cup Rising Stars: आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला खेला जाना है। भारतीय ए टीम की कमान जितेश शर्मा के हाथों में है।

Sun, 16 Nov 2025 07:01 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

IND A vs PAK A Live Score: आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट के छठे मैच में भारत ए और पाकिस्तान शाहीन्स की टक्कर होगी। दोनों टीमें दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी। टॉस भारतीय समयानुसार साढ़े बजे बजे होगा। जितेश शर्मा की अगुवाई वाली टीम पाकिस्तान को रौंदकर दूसरे मैच अपने नाम करने की फिराक में होगी। भारत ने अपने पहले मैच में यूएई के खिलाफ 297/4 का स्कोर बनाने के बाद 148 रनों से शिकस्त दी, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने गदर काटा। 14 वर्षीय सूर्यवंशी ने 42 गेंद में 11 चौकों और 15 छक्कों की मदद से 144 रनों की पारी खेली थे। उन्होंने महज 32 गेंदों में शतक कंप्लीट किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूर्यवंशी सीनियर अंतरराष्ट्रीय (ए टीम) क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बल्लेबाज हैं। भारत को सूर्यवंशी से रविवार को भी दमदार पारी की उम्मीद होगी। वहीं, इरफान खाने की कप्तानी वाली पाकिस्तान ए ने अपने पहले मैच में ओमान को 40 रनों से हराया था। सलामी बल्लेबाज माज सदाकत ने 54 गेंदों में 94 जबकि इरफान ने 21 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली थी। भारत ए में जितेश और रमनदीप सिंह दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो सीनियर टीम की तरफ से अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान इरफान ने नौ वनडे खेले हैं।

IND A vs PAK A Live Score: भारत ए टीम भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की हाथ नहीं मिलाने की नीति का पालन करेगी। सितंबर में एशिया कप के दौरान भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था। उस टूर्नामेंट में दूसरे विकेटकीपर और वर्तमान टूर्नामेंट में भारत ए के कप्तान जितेश से भी उम्मीद की जा रही है कि वह अपने सीनियर के नक्शेकदम पर चलते हुए पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान इरफान खान से न तो टॉस के समय और न ही मैच के बाद हाथ मिलाएंगे।

भारत ए स्क्वॉड: जितेश शर्मा (विकेटकीपर/कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, नमन धीर, अभिषेक पोरेल, सुयश शर्मा, विजयकुमार वैशाख, नेहल वढेरा, रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, गुरजापनीत सिंह, सूर्यांश शेडगे, युद्धवीर सिंह चरक।

पाकिस्तान ए स्क्वॉड: इरफान खान (कप्तान), साद मसूद, गाजी गोरी (विकेटकीपर), मोहम्मद नईम, माज सदाकत, यासिर खान, मोहम्मद फैक, मुबासिर खान, उबैद शाह, अहमद दानियाल, सुफियान मुकीम, अराफात मिन्हास, मोहम्मद सलमान मिर्जा, खुर्रम शहजाद, मुहम्मद शहजाद, शाहिद अजीज।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
India Vs Pakistan Vaibhav Suryavanshi
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |