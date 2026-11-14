भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल आज; कब, कहां और कैसे देखें U19 एशिया कप का खिताबी ‘महामुकाबला’?
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप फाइनल आज अल अमरात में खेला जाना है। इस टूर्नामेंट में दूसरी बार भारत-पाकिस्तान की टक्कर होने जा रही है। ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान ने भारत को हराया था।
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप 2026 का फाइनल मैच आज यानी शनिवार, 14 नवंबर को खेला जाना है। इस मुकाबले का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। दरअसल, इस टूर्नामेंट में भारत-पाकिस्तान की यह दूसरी भिड़ंत है, ग्रुप स्टेज में जब पहली बार इन दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमों का आमना-सामना हुआ था तो पाकिस्तान ने जीत दर्ज की थी। भारतीय टीम ने इसके बाद सीने में आग लिए फाइनल तक का सफर तय किया। अब टीम इंडिया की नजरें खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान को रौंदकर हार का हिसाब चुकता करने के साथ ट्रॉफी उठाने पर होगी। यह ट्रॉफी टीम इंडिया के जख्मों पर मरहम का काम करेगी। भारतीय टीम सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को धूल चटाकर खिताबी मुकाबले में पहुंची है, जबकि पाकिस्तान ने बांग्लदेश को हराया था। आइए एक नजर भारत बनाम पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप फाइनल से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर डालते हैं-
इंडिया U19 बनाम पाकिस्तान U19 एशिया कप फाइनल 2026 मैच कब खेला जाएगा?
भारत U19 वर्सेस पाकिस्तान U19 एशिया कप फाइनल आज यानी शनिवार, 14 नवंबर को खेला जाएगा।
इंडिया U19 बनाम पाकिस्तान U19 एशिया कप फाइनल 2026 मैच कितने बजे शुरू होगा?
इंडिया U19 वर्सेस पाकिस्तान U19 एशिया कप फाइनल 2026 मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले यानी 10 बजे मैदान पर उतरेंगे।
इंडिया U19 बनाम पाकिस्तान U19 एशिया कप फाइनल 2026 मैच कहां खेला जाएगा?
इंडिया U19 बनाम पाकिस्तान U19 एशिया कप फाइनल 2026 मैच अल अमरत में अल अमरत क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 2) पर खेला जाएगा।
इंडिया U19 बनाम पाकिस्तान U19 एशिया कप फाइनल 2026 मैच का टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?
इंडिया U19 बनाम पाकिस्तान U19 एशिया कप फाइनल 2026 मैच का मचा भारतीय फैंस टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उठा सकते हैं, जबकि भारत-पाकिस्तान फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनीलिव पर होगी।
भारत-पाकिस्तान फाइनल टीमें:
इंडिया U19 टीम: लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, अन्वय द्रविड़ (विकेट कीपर), अर्जुन राजपूत, ईशान सूद, काव्या पटेल, मनाल चौहान, मोहित उलवा, यशवीर गौड़, वीके विनीत, यशबर्धन चौहान, रजत बघेल, शविन विनोद, आर्यन सवसानी, कुशाग्र ओझा
पाकिस्तान U19 टीम: उस्मान खान, जहांगीर बिलाल, अब्दुल कादिर, अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जहूर (विकेट कीपर), हसनैन अब्बास डार, मोहम्मद सय्याम, फरहान यूसुफ (कप्तान), नकाब शफीक, रिजवानुल्लाह, हुजैफा अहसान, अब्दुल सुभान, मोहम्मद हुजैफा, हयाम खान
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें