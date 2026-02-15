होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
IND vs PAK Live Score: भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 विश्व कप 2026 का 27वां मुकाबला रविवार को कोलंबो में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने अपने शुरुआती मुकाबले जीते हैं और ग्रुप ए में टॉप-2 में मौजूद हैं।

IND vs PAK Live Score: सबसे बड़े मुकाबले में भारत से भिड़ेगा पाकिस्तान, कोलंबो में होगी कांटे की टक्कर

IND vs PAK Live Score

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Sun, 15 Feb 2026 10:47 AM IST
IND vs PAK Live Score: टी20 विश्व कप 2026 के सबसे रोमांचक मुकाबले का इंतजार खत्म होने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले बांग्लादेश के प्रति एकजुटता दिखाते हुए भारत के खिलाफ मैच को बहिष्कार करने का फैसला लिया था। लेकिन कुछ दिन बाद यू टर्न लेते हुए मैच खेलने के लिए राजी हो गया। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद , बांग्लादेश और श्रीलंका क्रिकेट के बीच हफ्तों तक लंबी बातचीत हुई। टी20 विश्व कप 2026 में भारत और पाकिस्तान की टीमें कागज के साथ मैदान पर भी काफी मजबूत हैं और इस वजह से इस बार फैंस को कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि प्रेमदासा स्टेडियम की पिच के रिकॉर्ड को देखते हुए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये मैच हाईस्कोरिंग नहीं होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला उसी पिच पर खेला जाएगा, जहां जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी। वहीं सूर्यकुमार यादव ने बताया है कि सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलेंगे।

टी20 विश्व कप में किसका पलड़ा भारी

टी20 विश्व कप के इतिहास में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े अंतर से दबदबा बनाया हुआ है। टी20 विश्व कप में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से भारत ने सात जीते हैं और एक मुकाबला पाकिस्तान ने अपने नाम किया है। पाकिस्तान ने विश्व कप में पिछली बार भारत को 2021 में 10 विकेट से हराया था। वहीं भारत ने न्यूयॉर्क में खेले गए पिछले विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ 6 रनों की रोमांचक जीत हासिल की थी।

T20 WC 2026 में भारत-पाकिस्तान का प्रदर्शन

सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में अमेरिका को 29 रनों से हराकर टूर्नामेंट का विजयी आगाज किया था। वहीं सलमान अली आगा की अगुवाई में पाकिस्तान ने नीदरलैंड को करीबी मुकाबले में तीन विकेट से मात दी थी। दूसरे मैच में भारत ने नामीबिया को 93 रनों से करारी शिकस्त दी थी। जबकि पाकिस्तान ने अपने दूसरे मुकाबले में अमेरिका के खिलाफ 32 रनों से जीत हासिल की।

टीमें :

भारत : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), ईशान किशन, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती ।

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमां, ख्वाजा नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक।

15 Feb 2026, 10:30:18 AM IST

IND vs PAK Live Score: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टी20 विश्व कप मैच

IND vs PAK Live Score: भारत और पाकिस्तान की टीमें लंबे समय बाद फिर एक-दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हैं। टी20 विश्व कप 2026 के 27वें मुकाबले में कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी। भारत-पाकिस्तान ने जारी टूर्नामेंट में अब तक 2-2 मुकाबले जीते हैं। ग्रुप ए में टॉप-2 में मौजूद हैं।

T20 World Cup Icc T20 World Cup T20 World Cup 2026 अन्य..

Hindi Newsक्रिकेटIND vs PAK Live Score: सबसे बड़े मुकाबले में भारत से भिड़ेगा पाकिस्तान, कोलंबो में होगी कांटे की टक्कर
