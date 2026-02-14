कल फिर पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़केगी टीम इंडिया? जानिए अब तक के 8 मैचों का लेखा-जोखा
क्या कल फिर से पाकिस्तान के जख्मों पर भारतीय टीम नमक छिड़केगी? इससे पहले जान लीजिए कि टी20 विश्व कप में अब तक के 8 मैचों का लेखा-जोखा क्या रहा है। एक बार तो हारने वाली टीम के प्लेयर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है।
T20 World Cup 2026 का फाइनल से भी बड़ा मैच रविवार 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है, जो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है। हर कोई यही बात कह रहा है कि ये क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी है, लेकिन आंकड़ों पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें राइवलरी नाम का कुछ है ही नहीं। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास के आंकड़ों को उठाया जाए तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान भारत के आगे टिकता ही नहीं है।
टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच टी20 विश्व कप के इतिहास में अब तक 8 मुकाबले खेले गए हैं। इन 8 मैचों में से सिर्फ एक बार पाकिस्तान को जीत मिली है। 7 बार भारतीय टीम ने मुकाबला जीता है। इसके अलावा 8 में से 3 मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच एक ही खिलाड़ी रहा है, जो इस बार टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके आगे पाकिस्तान के गेंदबाजों को एक नहीं चलती थी। ये थे क्रिकेट के किंग विराट कोहली।
हालांकि, एक बार ऐसा भी हुआ है, जब पाकिस्तान का एक खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच रहा, लेकिन उनकी टीम को भारत से हार का सामना करना पड़ा। ऐसा हुआ था साल 2007 के टी20 विश्व कप के ग्रुप फेज के मैच में, जब मोहम्मद आसिफ को 4 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। ये मैच टाई रहा था और बॉल आउट के जरिए मैच का नतीजा निकला था, जिसमें भारत को जीत मिली थी।
पाकिस्तान का एक और खिलाड़ी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टी20 विश्व कप मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहा है, जो कि शाहीन शाह अफरीदी हैं। 2021 के टी20 विश्व कप के लीग फेज के मैच में शाहीन ने 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट निकाले थे। इसमें केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली का विकेट शामिल था। इसके अलावा 6 मैचों में भारतीय खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। उनमें भी 3 बार विराट कोहली ने ये खिताब जीता है।
विराट कोहली ने 2012, 2016 और 2022 के टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता है। 2007 के टी20 विश्व कप फाइनल में इरफान पठान प्लेयर ऑफ द मैच थे। 2014 में अमित मिश्रा ने ये अवॉर्ड अपने नाम किया था। 2024 में जसप्रीत बुमराह ने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड हासिल किया था। एशिया कप 2025 में भारत ने लगातार तीन मैचों में पाकिस्तान को हराया था। ऐसे में पाकिस्तान का मनोबल गिरा हुआ होगा।
India vs Pakistan: T20 World Cup Head-to-Head (2007 - 2024)
|वर्ष
|चरण (Stage)
|विजेता
|प्लेयर ऑफ द मैच
|2007
|ग्रुप स्टेज
|भारत
|मोहम्मद आसिफ (PAK)
|2007
|फाइनल
|भारत
|इरफान पठान (IND)
|2012
|सुपर 8
|भारत
|विराट कोहली (IND)
|2014
|ग्रुप स्टेज
|भारत
|अमित मिश्रा (IND)
|2016
|ग्रुप स्टेज
|भारत
|विराट कोहली (IND)
|2021
|सुपर 12
|पाकिस्तान
|शाहीन अफरीदी (PAK)
|2022
|सुपर 12
|भारत
|विराट कोहली (IND)
|2024
|ग्रुप स्टेज
|भारत
|जसप्रीत बुमराह (IND)
