भारत-पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले ने तोड़े व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड, लिख दिया नया इतिहास
ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ऑफिशियल डिजिटल और ब्रॉडकास्ट पार्टनर JioStar ने शुक्रवार को घोषणा की कि JioHotstar पर भारत बनाम पाकिस्तान मैच ने पहुंच और कंजम्पशन में ऐतिहासिक माइलस्टोन सेट किए हैं।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हुए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ‘महामुकाबले’ ने व्यूअरशिप का सारे रिकॉर्ड तोड़ इतिहास रच दिया है। ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ऑफिशियल डिजिटल और ब्रॉडकास्ट पार्टनर JioStar ने शुक्रवार को घोषणा की कि JioHotstar पर भारत बनाम पाकिस्तान मैच ने पहुंच और कंजम्पशन में ऐतिहासिक माइलस्टोन सेट किए हैं। रिलीज के मुताबिक, मैच ने 163 मिलियन की अभूतपूर्व डिजिटल पहुंच दर्ज की, जिससे यह T20 फॉर्मेट में किसी भी ICC इवेंट के लिए सबसे ज्यादा मैच रीच बन गई, यहां तक कि इसने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल के दर्शकों की संख्या को भी पार कर लिया।
भारत के शानदार प्रदर्शन ने डिजिटल पर ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत बनाम पाकिस्तान के मुकाबले पहुंच में 56% की बढ़ोतरी भी सुनिश्चित की। मोबाइल पर, मैच ने किसी भी ICC T20 इवेंट के लीग स्टेज में सबसे ज्यादा मैच रीच दर्ज की और ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पिछले भारत-पाकिस्तान क्लैश से 1.2 गुना ज्यादा। CTV पर, मैच की पहुंच 2024 एडिशन के भारत-पाकिस्तान मुकाबले से 2.4 गुना ज्यादा थी।
इस मैच को सभी स्क्रीन पर कुल 20 बिलियन मिनट तक देखा गया, जिससे पता चलता है कि फैंस कितने जुड़े हुए थे। इससे पिछले एडिशन के मैच के मुकाबले देखने में 42% की बढ़ोतरी हुई।
इसकी वजह इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम का जबरदस्त परफ़ॉर्मेंस था, क्योंकि उन्होंने ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपना हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 8-1 कर लिया।
लीनियर टीवी पर, जिस मैच का बेसब्री से इंतजार था, उसने उतना ही शानदार परफॉर्मेंस दिया, TVR में 71% की बढ़ोतरी हुई और यह 2021 के बाद से सबसे ज्यादा रेटिंग वाला इंडिया-पाकिस्तान T20 मैच बन गया। लीनियर टीवी पर रिकॉर्ड तोड़ एंगेजमेंट ने पारंपरिक ब्रॉडकास्ट की लगातार ताकत को दिखाया, जिससे एक बड़ा, मिलकर देखने का अनुभव मिलता है।
JioStar के हेड - सेल्स, स्पोर्ट्स, अनूप गोविंदन ने कहा, "ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच की तैयारी और मैच में ही एक शानदार मैच के सभी गुण थे। रिकॉर्ड तोड़ पहुंच और कंजम्पशन यह दिखाता है कि दुनिया भर के फैंस इस टूर्नामेंट से अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर किस तरह जुड़ते हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "इस टूर्नामेंट ने दुनिया भर के फैंस को पहले ही रोमांचक पल दिए हैं, और इंडिया-पाकिस्तान मैच को मिला रिस्पॉन्स एक रोमांचक ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए माहौल बनाता है, जिसका सबसे अच्छा हिस्सा अभी आना बाकी है।"
