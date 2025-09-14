IND vs PAK Live Streaming: हॉटस्टार या स्टार स्पोर्ट्स नहीं…यहां फ्री में देखें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच लाइव

IND vs PAK Live Streaming- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का 6ठा मैच आज दुबई में खेला जाना है। मैच भारतीय समयानुसार 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस साढ़े सात बजे होगा।

IND vs PAK Live Streaming- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का 6ठा मैच आज यानी रविवार, 14 सितंबर को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। India vs Pakistan महामुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा- आधा घंटा पहले यानी 7:30 बजे मैदान पर उतरेंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जीतने वाली टीम को सुपर-4 का टिकट मिल सकता है ऐसे में आज का मैच काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अप्रैल में हुए पहलगाम हमले के बाद भारत में लगातार IND vs PAK मैच के बहिष्कार की बातें चल रहीं हैं। ऐसे में फैंस कन्फ्यूज है कि वह भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लाइव देख पाएंगे या नहीं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को लाइव ना दिखाने की कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में फैंस भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले का लुत्फ टीवी और ऑनलाइन दोनों जगह उठा सकते हैं। आईए एक नजर डालते हैं IND vs PAK मैच से जुड़ी अहम जानकारियों पर-

India vs Pakistan लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का 6ठा मैच कब खेला जाएगा? India vs Pakistan एशिया कप 2025 का 6ठा मैच आज यानी रविवार, 14 सितंबर को खेला जाएगा।

IND vs PAK Asia Cup 2025 का 6ठा मैच कहां खेला जाएगा? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का 6ठा मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

India vs Pakistan एशिया कप 2025 का 6ठा मैच कितने बजे शुरू होगा? IND vs PAK Asia Cup 2025 का 6ठा मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा- 7:30 बजे मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का 6ठा मैच टीवी पर कैसे देखें लाइव? India vs Pakistan एशिया कप 2025 के 6ठे मुकाबले का टीवी पर लाइव लुत्फ आप सोनी स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर उठा सकते हैं। वहीं डीडी स्पोर्ट्स पर आप भारत बनाम पाकिस्तान मैच को फ्री में लाइव देख सकते हैं।

IND vs PAK Asia Cup 2025 के 6ठे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 के 6ठे मैच का भारतीय फैंस लुत्फ SonyLIV पर उठा सकते हैं, हालांकि लाइव स्ट्रीमिंग फ्री नहीं होगी, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। भारत बनाम पाकिस्तान लाइव स्कोर और मैच से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए आप लाइवहिंदुस्तान के क्रिकेट पेज पर भी विजिट कर सकते हैं।

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान स्क्वॉड भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा