IND vs PAK: टॉस पर दोनों कप्तानों ने नहीं मिलाए हाथ, सूर्यकुमार यादव ने पहले ही बना लिया था मन

एशिया कप में रविवार को भारत और पाकिस्तान के कप्तान टॉस के लिए पहुंचे तो उन्होंने हाथ मिलाने की रस्म तक नहीं निभाई। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले ही मन बना लिया था कि वह पाकिस्तानी समकक्ष से हाथ नहीं मिलाएंगे। इसकी वजह पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जनाक्रोश है।

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप के हाई वोल्टेज मैच से पहले टॉस के दौरान दोनों टीमों के कप्तानों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव सुबह ही मूड बना चुके थे कि वह पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा के साथ रस्मी हैंडशेक नहीं करेंगे। दोनों खिलाड़ियों ने टॉस के दौरान अंपायर को अपनी-अपनी टीम के खिलाड़ियों की लिस्ट थमाई। कॉमेंटेटर रवि शास्त्री से बातचीत की औपचारिकता निभाई और ड्रेसिंग रूम में लौट गए।

रिपोर्ट के मुताबिक, सूर्यकुमार यादव ने टीम के सामने सुबह ही स्पष्ट कर दिया था कि वह पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन खिलाड़ी भी क्या ऐसा करेंगे, इसका फैसला उन्होंने खिलाड़ियों के ऊपर ही छोड़ दिया है। वो व्यक्तिगत स्तर पर इसका फैसला कर सकते हैं।

इससे पहले असिस्टेंट कोच रेयान टेन डोशेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारतीय खिलाड़ियों की अपनी चिंताएं थीं, जिन पर टीम मीटिंग में चर्चा हुई। उन्होंने कहा, ‘हम भावनाओं और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स से भलीभाति वाकिफ हैं। और गौती (कोच गौतम गंभीर) का संदेश बहुत ही प्रोफेशनल है कि जो चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसके बारे में चिंता मत करो।’

डोशेट ने कहा, ‘मुझे कोई शक नहीं है कि खिलाड़ी भी भारत की ज्यादातर जनता की तरह सोचते हैं। एशिया कप बहुत लंबे समय से लटका हुआ था और हम उसका इंतजार कर रहे थे...आपको पता ही है कि सरकार का रुख क्या है। अब टीम, खासकर खिलाड़ियों को अपनी भावनाओं को एक तरफ रखना होगा।’

रविवार को पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।