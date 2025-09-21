21 Sept 2025, 09:25:57 AM IST
India vs Pakistan live score: भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप 2025 में एक सप्ताह के अंदर लगातार दूसरी बार भिड़ने के लिए तैयार हैं। भारत ने लीग स्टेज में अपने सभी मुकाबले जीते थे, जबकि पाकिस्तान ने एक मुकाबला भारत के खिलाफ गंवाया था। पिछले रविवार को खेला गया मुकाबला काफी चर्चा में रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, जिसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले रहा है। वहीं उसके खिलाड़ी काफी दबाव में है, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए बोर्ड ने मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया था। एंडी पाइक्रॉफ्ट एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के लिए मैच रैफरी होंगे।
India vs Pakistan live score: भारत बनाम पाकिस्तान सुपर-4 मैच
India vs Pakistan live score: भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मुकाबला रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। लीग स्टेज में भारत ने कोई मुकाबला नहीं गंवाया है, जबकि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हार मिली थी।