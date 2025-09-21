India vs Pakistan live score: पाकिस्तान को फिर धूल चटाने को तैयार भारत, दुबई में ड्रामे के बीच होगी भिड़ंत India vs Pakistan asia cup 2025 Super Fours live score IND vs PAK cricket match at Dubai Cricket Stadium kuldeep saim - cricket news
India vs Pakistan Asia cup 2025 live score: एशिया कप के सुपर-4 चरण में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी। रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये हाईवोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा।

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Sun, 21 Sep 2025 09:25 AM
India vs Pakistan live score: भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप 2025 में एक सप्ताह के अंदर लगातार दूसरी बार भिड़ने के लिए तैयार हैं। भारत ने लीग स्टेज में अपने सभी मुकाबले जीते थे, जबकि पाकिस्तान ने एक मुकाबला भारत के खिलाफ गंवाया था। पिछले रविवार को खेला गया मुकाबला काफी चर्चा में रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, जिसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले रहा है। वहीं उसके खिलाड़ी काफी दबाव में है, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए बोर्ड ने मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया था। एंडी पाइक्रॉफ्ट एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के लिए मैच रैफरी होंगे।

21 Sept 2025, 09:25:57 AM IST

India vs Pakistan live score: भारत बनाम पाकिस्तान सुपर-4 मैच

India vs Pakistan live score: भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मुकाबला रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। लीग स्टेज में भारत ने कोई मुकाबला नहीं गंवाया है, जबकि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हार मिली थी।

