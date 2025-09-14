ind vs pak live

India vs Pakistan live score: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का छठा मुकाबला रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में यूएई को एकतरफा मुकाबले में धोया था, जबकि पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ मुकाबले में धमाकेदार जीत हासिल की। इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर काफी विरोध हो रहा है। कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सभी खेल संबंध खत्म करने की मांग उठ रही है। हालांकि सरकार की नई खेल नीति के अनुसार भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मुकाबले नहीं खेलेगा लेकिन एशिया कप या आईसीसी प्रतियोगिताओं जैसे बहुपक्षीय टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। एशिया कप टी20 में भारत और पाकिस्तान के बीच कुल तीन मुकाबले हुए, जिसमें से भारत ने दो और पाकिस्तान ने एक जीता है।

14 Sept 2025, 10:32:25 AM IST India vs Pakistan live score: गंभीर के पास पहुंचे खिलाड़ी एक मीडिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को लेकर चल रहे बॉयकॉट के बीच भारतीय खिलाड़ी गौतम गंभीर के पास पहुंचे। गंभीर ने सभी को सलाह दी है कि वे मैच पर ध्यान दें। हालांकि, एक बात जाहिर है कि भारतीय खिलाड़ी भी घबराए हुए हैं, क्योंकि यही वो फैंस हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं और यही खिलाफ हो गए तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है।

14 Sept 2025, 09:37:02 AM IST India vs Pakistan live score: बॉयकॉट की स्थिति इंडिया और पाकिस्तान के बीच आज खेले जाने वाले इस मैच को लेकर बॉयकॉट की स्थिति बनी हुई है। हालांकि, मैच खेला जाएगा, लेकिन फैंस इस मैच में इतना अपना योगदान शायद नहीं दे पाएंगे। यही कारण है कि इस मैच का टिकट भी पूरे नहीं बिके हैं। बीसीसीआई के अधिकारी भी इस मैच को देखने के लिए नहीं जा रहे।