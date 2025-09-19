IND vs OMAN: जसप्रीत बुमराह की जगह कौन? ओमान के खिलाफ कैसी हो सकती है भारतीय XI; जानें

India vs Oman Probable Playing XI- ओमान जैसी कमजोर टीम के खिलाफ भारत अपनी बेंच स्ट्रेंथ चैक कर सकता है। ऐसे में जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर तेज गेंदबाज को आराम मिल सकता है। उनकी जगह अर्शदीप सिंह खेल सकते हैं।

India vs Oman Probable Playing XI- इंडिया वर्सेस ओमान एशिया कप 2025 का 12वां मैच आज अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाना है। IND vs OMAN मैच भारतीय समयानुसार 8 बजे शुरू होगा। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम पहले ही सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, ऐसे में यह भारत के लिए एक परफेक्ट प्रैक्टिस मैच है। इस मैच में गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव की जोड़ी सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर बेंच स्ट्रेंथ को आजमा सकती है। ऐसे में भारत के लिए सबसे ज्यादा T20I विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह को मौका मिल सकता है।

यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ हुए अभी तक 2 मुकाबलों में भारत की बेटिंग स्ट्रेंथ का ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ है। पहला मैच टीम इंडिया ने 9 विकेट से तो दूसरा मैच 7 विकेट से जीता। ऐसे में बैटिंग यूनिट में तो किसी तरह का कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा है, मगर गेंदबाजी में जरूर चेंजिस देखने को मिल सकते हैं।

जसप्रीत बुमराह को ओमान के खिलाफ आराम मिल सकता है। उनकी जगह अर्शदीप सिंह को मौका मिल सकता है। अर्शदीप अभी तक एशिया कप में एक भी मैच नहीं खेले हैं।

वहीं अबू धाबी की पिच दुबई की तरह अत्यधिक स्पिनर फ्रैंडली नहीं है, ऐसे में कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती या अक्षर पटेल में से किसी एक को आराम देकर हर्षित राणा को भी मौका दिया जा सकता है। ताकि अगर जरूरत पड़ी तो वह मैच के लिए तैयार रहें।

ओमान के खिलाफ आज का मैच खेलने के बाद भारत को 21 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 का मैच खेलना है। टीम इंडिया को इस मैच के लिए तैयार रहना होगा।