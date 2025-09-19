India vs Oman Pitch Report Asia Cup 2025 12th Match Abu Dhabi Sheikh Zayed Stadium Records Highest Score Toss Prediction IND vs OMAN Pitch Report: इंडिया वर्सेस ओमान मैच में आज होगी रनों की बरसात या चलेगा गेंदबाजों का जादू? देखें पिच रिपोर्ट, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India vs Oman Pitch Report Asia Cup 2025 12th Match Abu Dhabi Sheikh Zayed Stadium Records Highest Score Toss Prediction

IND vs OMAN Pitch Report: इंडिया वर्सेस ओमान मैच में आज होगी रनों की बरसात या चलेगा गेंदबाजों का जादू? देखें पिच रिपोर्ट

IND vs OMAN Pitch Report- इंडिया वर्सेस ओमान एशिया कप 2025 का 12वां मैच आज अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाना है। India vs Oman मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7:30 बजे होगा।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 19 Sep 2025 07:58 AM
share Share
Follow Us on
IND vs OMAN Pitch Report: इंडिया वर्सेस ओमान मैच में आज होगी रनों की बरसात या चलेगा गेंदबाजों का जादू? देखें पिच रिपोर्ट

IND vs OMAN Pitch Report- इंडिया वर्सेस ओमान एशिया कप 2025 का 12वां मैच आज यानी शुक्रवार, 19 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाना है। India vs Oman मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले यानी 7:30 बजे मैदान पर उतरेंगे। भारतीय टीम एशिया कप के अगले राउंड यानी सुपर-4 के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुकी है, ऐसे में उनके लिए यह एक प्रैक्टिस मैच जैसा होगा। वहीं ओमान की टीम की नजरें टूर्नामेंट की पहली जीत पर होगी। ओमान ने अभी तक यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेले हैं और दोनों मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। आईए एक नजर इंडिया वर्सेस ओमान पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

ये भी पढ़ें:ओमान को रौंदकर ग्रुप स्टेज का अंत करना चाहेगा भारत, जानें कैसे देखें लाइव मैच?

इंडिया वर्सेस ओमान पिच रिपोर्ट

अबू धाबी का स्टेडियम एशिया कप में बल्लेबाजों को खूब रास आया है। एशिया कप में यहां खेले गए 6 मैचों में अभी तक 5 टीमें ने 150 रनों का आंकड़ा पार किया है। शुरुआती कुछ ओवरों में यहां तेज गेंदबाजों को अच्छी खासी स्विंग मिली है, मगर इसके बाद बल्लेबाजों के लिए यह पिच आसान हो जाती है। अभी तक खेले गए यहां 6 मैचों में से तीन टीम पहले बैटिंग करते हुए तो तीन टीमें रनचेज करते हुए जीती है। हालांकि ऑलओवर रिकॉर्ड बताता है कि यहां टीमें रनचेज करना ही पसंद करती है।

शेख जायद स्टेडियम T20I रिकॉर्ड

मैच- 74

पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैच- 32 (43.24%)

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 42 (56.76%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 39 (52.70%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 35 (47.30%)

ये भी पढ़ें:एशिया कप पॉइंट्स टेबल में भारत-श्रीलंका का राज, 2 टीमें नहीं खोल पाईं खाता

हाईएस्ट स्कोर- 225/7

लोएस्ट स्कोर- 84

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 174/2

प्रति विकेट औसत रन- 22.51

प्रति ओवर औसत रन- 7.28

पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर- 145

इंडिया वर्सेस ओमान हेड टू हेड

भारत और ओमान के बीच अभी तक कोई टी20 मैच नहीं खेला गया है। एशिया कप 2025 में पहली बार यह दोनों टीमें आमने सामने होगी।

Asia Cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |