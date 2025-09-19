IND vs OMAN Pitch Report: इंडिया वर्सेस ओमान मैच में आज होगी रनों की बरसात या चलेगा गेंदबाजों का जादू? देखें पिच रिपोर्ट

IND vs OMAN Pitch Report- इंडिया वर्सेस ओमान एशिया कप 2025 का 12वां मैच आज अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाना है। India vs Oman मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7:30 बजे होगा।

IND vs OMAN Pitch Report- इंडिया वर्सेस ओमान एशिया कप 2025 का 12वां मैच आज यानी शुक्रवार, 19 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाना है। India vs Oman मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले यानी 7:30 बजे मैदान पर उतरेंगे। भारतीय टीम एशिया कप के अगले राउंड यानी सुपर-4 के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुकी है, ऐसे में उनके लिए यह एक प्रैक्टिस मैच जैसा होगा। वहीं ओमान की टीम की नजरें टूर्नामेंट की पहली जीत पर होगी। ओमान ने अभी तक यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेले हैं और दोनों मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। आईए एक नजर इंडिया वर्सेस ओमान पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

इंडिया वर्सेस ओमान पिच रिपोर्ट अबू धाबी का स्टेडियम एशिया कप में बल्लेबाजों को खूब रास आया है। एशिया कप में यहां खेले गए 6 मैचों में अभी तक 5 टीमें ने 150 रनों का आंकड़ा पार किया है। शुरुआती कुछ ओवरों में यहां तेज गेंदबाजों को अच्छी खासी स्विंग मिली है, मगर इसके बाद बल्लेबाजों के लिए यह पिच आसान हो जाती है। अभी तक खेले गए यहां 6 मैचों में से तीन टीम पहले बैटिंग करते हुए तो तीन टीमें रनचेज करते हुए जीती है। हालांकि ऑलओवर रिकॉर्ड बताता है कि यहां टीमें रनचेज करना ही पसंद करती है।

शेख जायद स्टेडियम T20I रिकॉर्ड मैच- 74

पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैच- 32 (43.24%)

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 42 (56.76%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 39 (52.70%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 35 (47.30%)

हाईएस्ट स्कोर- 225/7

लोएस्ट स्कोर- 84

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 174/2

प्रति विकेट औसत रन- 22.51

प्रति ओवर औसत रन- 7.28

पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर- 145