IND vs OMAN Live Streaming: हॉटस्टार या स्टार स्पोर्ट्स नहीं…यहां फ्री में देखें इंडिया वर्सेस ओमान मैच लाइव

IND vs Oman Live Streaming- इंडिया वर्सेस ओमान एशिया कप ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच आज अबू धाबी में खेला जाना है। भारत पहले ही सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर चुका है, ऐसे में यह मैच उनके लिए एक प्रैक्टिस मैच जैसा होगा।

IND vs Oman Live Streaming- इंडिया वर्सेस ओमान एशिया कप 2025 का 12वां मैच आज यानी शुक्रवार, 19 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाना है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया पहले ही सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, ऐसे में भारत के लिए यह सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच जैसा होगा। गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव की नजरें India vs Oman मैच में जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों को रेस्ट देकर अन्य खिलाड़ियों को मौका देने पर होगी। भारत एशिया कप 2025 ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 पर बना हुआ है, इस मैच को जीतकर टीम इंडिया जीत की हैट्रिक पूरा करना चाहेगी। आईए एक नजर IND vs OMAN मैच से जुड़ी अहम जानकारियों पर डालते हैं-

India vs Oman लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल- इंडिया वर्सेस ओमान एशिया कप 2025 का 12वां मैच कब खेला जाएगा? India vs Oman एशिया कप 2025 का 12वां मैच आज यानी शुक्रवार, 19 सितंबर को खेला जाएगा।

IND vs Oman Asia Cup 2025 का 12वां मैच कहां खेला जाएगा? इंडिया वर्सेस ओमान एशिया कप 2025 का 12वां मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडिय में खेला जाएगा।

India vs Oman एशिया कप 2025 का 12वां मैच कितने बजे शुरू होगा? IND vs Oman Asia Cup 2025 का 12वां मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -सूर्यकुमार यादव और जतिंदर सिंह- 7:30 बजे मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस ओमान एशिया कप 2025 का 12वां मैच टीवी पर कैसे देखें लाइव? India vs Oman 12वां एशिया कप 2025 के 12वें मुकाबले का टीवी पर लाइव लुत्फ आप सोनी स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर उठा सकते हैं। वहीं डीडी स्पोर्ट्स पर आप भारत बनाम ओमान मैच को फ्री में लाइव देख सकते हैं।

IND vs Oman Asia Cup 2025 के 12वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी? इंडिया वर्सेस ओमान एशिया कप 2025 के 12वें मैच का भारतीय फैंस लुत्फ SonyLIV पर उठा सकते हैं, हालांकि लाइव स्ट्रीमिंग फ्री नहीं होगी, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। भारत बनाम ओमान लाइव स्कोर और मैच से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए आप लाइवहिंदुस्तान के क्रिकेट पेज पर भी विजिट कर सकते हैं।

इंडिया वर्सेस ओमान स्क्वॉड भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा