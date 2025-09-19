India vs Oman live score: ओमान के खिलाफ फेरबदल कर सकता है भारत, अबु धाबी में होगी भिड़ंत India vs Oman asia cup 2025 live score IND vs OMAN cricket match at Sheikh Zayed Stadium Abu Dhabi kuldeep - cricket news
India vs Oman live Asia Cup score: भारत और ओमान के बीच शुक्रवार को एशिया कप 2025 का आखिरी लीग मुकाबला खेला जाएगा। भारत ने लगातार दो मैच जीतकर सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Fri, 19 Sep 2025 03:43 PM
India vs Oman live score: भारतीय टीम एशिया कप 2025 में शुक्रवार को अपना आखिरी लीग मुकाबला शेख जायद स्टेडियम में ओमान से खेलेगा। इस मैच में भारतीय टीम प्लेइंग इलेवन में बदलाव कर सकती है और कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है। गत चैंपियन टीम इंडिया ने सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में ग्रुप चरण में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। पहले मैच में यूएई को और फिर पाकिस्तान को सात विकेट से धूल चटाई।

19 Sept 2025, 03:43:45 PM IST

India vs Oman live score: भारत बनाम ओमान 12वां मैच

India vs Oman live score: भारतीय क्रिकेट टीम और ओमान के बीच एशिया कप 2025 का आखिरी लीग मुकाबला शुक्रवार को अबुधाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। ओमान टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, जबकि भारत ने सुपर-4 में जगह बना ली है।

