19 Sept 2025, 03:43:45 PM IST
India vs Oman live score: भारतीय टीम एशिया कप 2025 में शुक्रवार को अपना आखिरी लीग मुकाबला शेख जायद स्टेडियम में ओमान से खेलेगा। इस मैच में भारतीय टीम प्लेइंग इलेवन में बदलाव कर सकती है और कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है। गत चैंपियन टीम इंडिया ने सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में ग्रुप चरण में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। पहले मैच में यूएई को और फिर पाकिस्तान को सात विकेट से धूल चटाई।
India vs Oman live score: भारत बनाम ओमान 12वां मैच
India vs Oman live score: भारतीय क्रिकेट टीम और ओमान के बीच एशिया कप 2025 का आखिरी लीग मुकाबला शुक्रवार को अबुधाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। ओमान टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, जबकि भारत ने सुपर-4 में जगह बना ली है।