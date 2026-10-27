भारत-न्यूजीलैंड टी20 समेत आज 6 इंटरनेशनल मैच, पाकिस्तान भी होगा एक्शन में; नोट कर लीजिए शेड्यूल
भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 समेत आज इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 6 मैच खेले जाने हैं। पाकिस्तान की टीम भी एक्शन में होगी। वहीं साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत भी आज ही है।
क्रिकेट फैंस के लिए आज यानी मंगलवार 27 अक्टूबर का दिन काफी शानदार रहने वाला है। आज सिर्फ भारत और न्यूजीलैंड के बीच ही टी20 मैच नहीं खेला जाना है, बल्कि दुनियाभर में कुल 6 इंटरनेशनल मैच का आयोजन होगा। पाकिस्तान की टीम भी इस दौरान एक्शन में होगी। वहीं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे व निर्णायक टेस्ट मैच का आगाजा भी आज से होने जा रहा है। आइए एक नजर आज के इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल पर एक नजर डालते हैं-
27 अक्टूबर इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल-
- दिन की शुरुआत नीदरलैंड्स वर्सेस ओमान मैच से होगी, यह मैच आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग टू 2023-27 का हिस्सा है। मैच भारतीय समयानुसार 11 बजे शुरू होगा।
- दूसरा मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंग्टन में खेला जाएगा। इस मैच को जीतकर टीम इंडिया सीरीज में अजेय बढ़त बना सकती है। वहीं न्यूजीलैंड की नजरें वापसी पर होगी। मैच भारतीय समयानुसार साढ़े 12 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 11 बजे होगा।
- नामीबिया और आयरलैंड के बीच तीसरा वनडे दोपहर 1 बजे से शुरू होगा।
- दिन का चौथा मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच ट्राई सीरीज का हिस्सा है। पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुका है। मैच डेढ बजे शुरू होगा।
- साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। तीन मैच की टेस्ट सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। तीसरा टेस्ट निर्णायक होने वाला है। इस मैच के जरिए WTC पॉइंट्स टेबल की कुर्सी भी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से छीन सकता है।
- दिन का अंत अफगानिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे पहले टी20 से होगा, जो रात 8 बजे से शुरू होगा।
नीदरलैंड्स वर्सेस ओमान, सुबह 11 बजे से
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, दोपहर साढ़े 12 बजे से
नामीबिया वर्सेस आयरलैंड, दोपहर 1 बजे से
पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, दोपहर डेढ बजे से
साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दोपहर 2 बजे से
अफगानिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, रात 8 बजे से
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें