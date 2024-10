IND-W vs NZ-W: दुबई की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज और किसे मिलेगा फायदा? जानें

India vs New Zealand Pitch Report- इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का चौथा मुकाबला आज यानी शुक्रवार, 4 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। IND-W vs NZ-W मैच भारतीय समयानुसार शाम साढ़े 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधे घंटे पहले मैदान पर उतरेंगी। इस मैच के जरिए दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में अपने-अपने अभियान का आगाज करेगी। टी20 वर्ल्ड कप के 9वें संस्करण का आगाज वैसे तो गुरुवार, 3 अक्टूबर को हो गया था। टूर्नामेंट के पहले दिन बांग्लादेश स्कॉटलैंड से तो पाकिस्तान एशियाई चैंपियन श्रीलंका से भिड़ा था। इस दौरान बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमें जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। आज हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी की नजरें भी न्यूजीलैंड को चित कर जीत का खाता खोलने पर होगी। आईए इंडिया वुमेंस वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेंस मुकाबले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-