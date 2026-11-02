T20 सीरीज खत्म, अब ये है टीम इंडिया का वनडे सीरीज का शेड्यूल; रोहित-कोहली दिखेंगे मैदान पर
India vs New Zealand T20 सीरीज खत्म हो गई है। अब टीम इंडिया को 5 मैचों की वनडे सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलनी है। इस सीरीज का शेड्यूल क्या है? ये जान लीजिए। रोहित-कोहली साथ में मैदान पर दिखेंगे।
India vs New Zealand ODI Series Schedule: टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज रविवार 1 नवंबर को समाप्त हो गई। इसके बाद अब टीम इंडिया का आगे का शेड्यूल क्या है? ये जान लीजिए, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि भारत के सितारे अब किस दिन मैदान पर उतरेंगे? अगर आपका भी यही सवाल है तो इसका जवाब आपको इस स्टोरी में मिल जाएगा। खास बात यह है कि अब जब भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी तो दो महान खिलाड़ी भी मैदान पर होंगे, जिन्हें हर कोई देखने के लिए उत्सुक रहता है। ये कोई और नहीं, बल्कि एक हैं रन मशीन विराट कोहली और दूसरे हैं हिटमैन रोहित शर्मा।
टीम इंडिया अब 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलने वाली है, जिसकी शुरुआत बुधवार 4 नवंबर से होने वाली है। इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलने वाले हैं, जो उनकी आखिरी सीरीज इस देश में होने की पूरी संभावना है। ऐसे में हर कोई इन मैचों को देखना पसंद करेगा। पहला मैच ऑकलैंड के ईडन पार्क में आयोजित होगा, जबकि दूसरा मुकाबला 2 दिन के गैप के बाद शनिवार 7 नवंबर को वेलिंग्टन में आयोजित होगा। वहीं, तीसरे मैच के लिए दोनों टीमें मंगलवार 10 नवंबर को हैमिल्टन पहुंचेंगी और फिर 13 नवंबर को माउंट मॉन्गनुई में चौथा मैच खेला जाएगा। इसी मैदान पर सीरीज का आखिरी मैच एक दिन के गैप के बाद यानी 15 नवंबर को आयोजित होगा।
हर किसी को जानना होता है कि इंडिया की टाइमिंग के अनुसार न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की टाइमिंग क्या होगी? टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज भारत में दोपहर को साढ़े 12 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन वनडे सीरीज काफी पहले शुरू हो जाएगी। लोकल टाइम के अनुसार सभी वनडे मैच दोपहर को 3 बजे शुरू होंगे, लेकिन भारत में उस समय सुबह के साढ़े 7 बज रहे होंगे। वहीं, अगर टॉस की बात करें तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के हर एक मैच में टॉस सुबह 7 बजे होगा। उस समय न्यूजीलैंड में दोपहर के ढाई बजे होंगे।
इंडिया वर्सेस वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल
पहला मैच - बुधवार 4 नवंबर को ऑकलैंड में
दूसरा मैच - शनिवार 7 नवंबर को वेलिंग्टन में
तीसरा मैच - मंगलवार 10 नवंबर को हैमिल्टन में
चौथा मैच - शुक्रवार 13 नवंबर को माउंट मॉन्गनुई में
पांचवां मैच - रविवार 15 नवंबर को माउंट मॉन्गनुई में
सभी मैच लोकल टाइम के अनुसार शाम को 3 बजे शुरू होंगे, लेकिन उस समय भारत में सुबह के साढ़े 7 बज रहे होंगे
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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