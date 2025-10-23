Cricket Logo
INDW vs NZW Live Score: भारत के 100 रन हुए पूरे, स्मृति मंधाना ने लगाई फिफ्टी

संक्षेप: India Women vs New Zealand Women Live Score: महिला विश्व कप 2025 के 24वें मुकाबले में भारतीय महिला टीम और न्यूजीलैंड महिला टीम आमने-सामने हैं। भारत ने 100 रन पूरे कर लिए हैं। मंधाना और रावल के बीच शतकीय साझेदारी हो गई है। 

Thu, 23 Oct 2025 04:04 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
IND vs NZ Live Score womens world cup 2025 : भारत और न्यूजीलैंड के बीच महिला विश्व कप का 24वां मुकाबला गुरुवार को डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टीम ने एक बदलाव किया है। अमनजोत की जगह जेमिमा को मौका मिला है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने अच्छी शुरुआत दिलाई है।

India Women vs New Zealand Women Live score-

INDW live Score: 103/0

IND vs NZ Live Score: भारत ने 18वें ओवर में 100 रन पूरे कर लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 49 गेंद में 50 रन पूरे किए। मंधाना की ये लगातार तीसरी फिफ्टी है।

IND vs NZ Live Score: स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल के बीच 80 से ज्यादा रन की साझेदारी हो गई है। पिछले कुछ ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेले हैं।

IND vs NZ Live Score: भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में बिना विकेट गंवाए 40 रन पूरे कर लिए हैं। न्यूजीलैंड को पहले विकेट की तलाश है।

IND vs NZ Live Score: भारत को प्रतिका और स्मृति ने अच्छी शुरुआत दिलाई है। दोनों ने 5 ओवर में 15 रन बना लिए हैं।

IND vs NZ Live Score: भारत महिला (प्लेइंग इलेवन): प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर

IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड महिला (प्लेइंग इलेवन): सूजी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन (कप्तान), ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इसाबेला गेज (विकेट कीपर), जेस केर, रोज़मेरी मैयर, ली ताहुहू, ईडन कार्सन

IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने एक बदलाव किया है।

IND vs NZ Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच महिला विश्व कप का 24वां मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल में दोनों टीमों के 4-4 अंक हैं। हालांकि भारतीय टीम की नेट रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर है।

Indian Women Cricket Team
