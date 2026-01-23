IND vs NZ Highlights: सूर्यकुमार का सूखा खत्म, ईशान का धमाका: भारत ने न्यूजीलैंड को दूसरे मैच में भी हराया

भारत बनाम न्यूजीलैंड लाइव स्कोर

IND vs NZ 2nd T20IHighlights: भारतीय टीम ने शुक्रवार को दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 208 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने सात गेंद के अंदर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का विकेट गंवा दिया था। लेकिन उसके बाद ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव की धमाकेदार पारियों की बदौलत भारत ने 28 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम किया। भारत ने 15.2 ओवर में तीन विकेट पर 209 रन बनाकर मैच जीता। इसके साथ ही भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट सात गेंद के अंदर गंवा दिए। संजू सैमसन ने 5 गेंद में 6 रन और अभिषेक शर्मा खाता नहीं खोल सके। ईशान किशन ने 32 गेंद में 76 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने 11 चौके और 4 छक्के लगाए। ईश सोढ़ी ने उन्हें पवेलियन भेजा। सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंद में नाबाद 82 रन बनाए। शिवम दुबे ने 18 गेंद में 36 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड के लिए हेनरी, डफी और सोढ़ी ने 1-1 विकेट लिए। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 208 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड के लिए कप्तान मिचेल सैंटनर ने सर्वाधिक रन बनाए। भारत के लिए कुलदीप यादव ने दो विकेट लिए। न्यूजीलैंड को डेवोन कॉनवे और टिम साइफर्ट ने दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 43 रन की साझेदारी हुई। डेवोन कॉनवे को हर्षित राणा ने पवेलियन भेजा। कॉनवे ने 9 गेंद में 19 रन बनाए। वरुण चक्रवर्ती ने टिम साइफर्ट को आउट किया। साइफर्ट ने 13 गेंद में 24 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स को कुलदीप ने आउट किया। फिलिप्स ने 13 गेंद में 19 रन बनाए। डेरिल मिचेल 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शिवम ने उन्हें आउट किया। रचिन रविंद्र ने 26 गेंद में 44 रन बनाए। कुलदीप ने रचिन को आउट करके दूसरी सफलता हासिल की। मार्क चैपमैन 10 रन ही बना सके। कप्तान मिचेल सैंटनर ने 46 रन बनाए। ind live score: 209/3 (15.2) NZ score: 208/6 (20)

23 Jan 2026, 11:00:22 PM IST IND vs NZ Live Score: ईशान किशन बने प्लेयर ऑफ द मैच IND vs NZ Live Score: ईशान किशन को उनकी तूफानी और दबाव में खेली गई पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। ईशान ने 32 गेंद में 76 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और चार छक्के लगाए।

23 Jan 2026, 10:30:19 PM IST IND vs NZ Live Score: भारत ने न्यूजीलैंड को हराया IND vs NZ Live Score: भारतीय टीम ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड को दूसरे टी20 मैच में सात विकेट से हराया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 208 रन बनाए, इसके जवाब में भारत ने 15.2 ओवर में तीन विकेट पर 209 रन बनाकर मैच अपने नाम किया।

23 Jan 2026, 10:19:55 PM IST IND vs NZ Live Score: भारत को जीत के लिए चाहिए 13 रन IND vs NZ Live Score: भारतीय टीम को जीत के लिए 36 गेंद में 13 रन चाहिए। भारत ने 14 ओवर में 3 विकेट खोकर 196 रन बना लिए हैं। सूर्यकुमार यादव ने 80 और दुबे 26 रन बनाकर खेल रहे हैं।

23 Jan 2026, 10:04:04 PM IST IND vs NZ Live Score: सूर्यकुमार यादव ने लगाई फिफ्टी IND vs NZ Live Score: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 23 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया है। सूर्यकुमार यादव ने टी20 इंटरनेशनल में एक साल से भी ज्यादा समय के बाद अर्धशतक लगाया है।

23 Jan 2026, 09:54:33 PM IST IND vs NZ Live Score: ईशान किशन की धमाकेदार पारी का हुआ अंत IND vs NZ Live Score: स्टार बल्लेबाज ईशान किशन 32 गेंद में 76 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। किशन ने अपनी पारी में 11 चौके और चार छक्के लगाए। ईश सोढ़ी ने किशन को आउट किया।

23 Jan 2026, 09:51:31 PM IST IND vs NZ Live Score: सूर्यकुमार ने ठोके 25 रन IND vs NZ Live Score: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नौवें ओवर में 25 रन बटोरे। उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाज जैकी फॉक्स के ओवर में चार चौके और एक छक्का लगाा।

23 Jan 2026, 09:45:13 PM IST IND vs NZ Live Score: भारत का स्कोर 100 के पार IND vs NZ Live Score: भारतीय टीम ने 8वें ओवर में 100 रन पूरे कर लिए हैं। ईशान किशन 31 गेंद में 76 और सूर्यकुमार 12 गेंद में 15 रन बनाकर खेल रहे हैं।

23 Jan 2026, 09:38:07 PM IST IND vs NZ Live Score: ईशान किशन ने लगाई फिफ्टी IND vs NZ Live Score: ईशान किशन ने 21 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया है। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और दो छक्के लगाए हैं। भारत ने पावरप्ले में 75 रन बनाए हैं।

23 Jan 2026, 09:34:52 PM IST IND vs NZ Live Score: भारत ने पूरे किए 50 रन IND vs NZ Live Score: भारत ने छठे ओवर में 50 रन पूरे कर लिए हैं। टीम ने सात गेंद के अंदर दो विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद ईशान किशन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है।

23 Jan 2026, 09:32:28 PM IST IND vs NZ Live Score: भारत ने 5 ओवर में बनाए 54 रन IND vs NZ Live Score: भारतीय टीम ने 5 ओवर में दो विकेट खोकर 54 रन बना लिए हैं। ईशान किशन ने 19 गेंद में 41 रन बना लिए हैं। 5वें मैच में ईशान ने चौके की हैट्रिक लगाई।

23 Jan 2026, 09:21:54 PM IST IND vs NZ Live Score: ईशान किशन ने बदले गियर IND vs NZ Live Score: स्टार बल्लेबाज ईशान किशन ने गियर बदले और ताबड़तोड़ रन बटोरे हैं। किशन ने 8 गेंद में 20 रन बना लिए हैं। भारत ने तीन ओवर में दो विकेट गिरने के बाद भी 32 रन कर लिए हैं।

23 Jan 2026, 09:12:45 PM IST IND vs NZ Live Score: भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज लौटे पवेलियन IND vs NZ Live Score: भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पवेलियन लौट गए हैं। संजू सैमसन 5 गेंद में 6 रन और अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौटे।

23 Jan 2026, 08:51:42 PM IST IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड ने बनाए 208 रन IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 208 रन बनाए।

23 Jan 2026, 08:45:18 PM IST IND vs NZ Live Score: सैंटनर खेल रहे कप्तानी पारी IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर दमदार पारी खेल रहे हैं। उन्होंने 25 गेंद में 46 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बना लिए हैं।

23 Jan 2026, 08:37:58 PM IST IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड का छठा विकेट गिरा IND vs NZ Live Score: मार्क चैपमैन 13 गेंद में 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। हार्दिक पांड्या ने उन्हें आउट किया। न्यूजीलैंड ने दूसरे टी20 मैच में 6 विकेट गंवा दिए हैं।

23 Jan 2026, 08:28:37 PM IST IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड ने पिछले 5 ओवर में बनाए सिर्फ 35 रन IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड ने पिछले 5 ओवर में काफी कम रन बनाए हैं। टीम ने दो विकेट गंवाए हैं और सिर्फ 35 रन ही बना सकी है। सैंटनर 19 और चैपमन 9 रन बनाकर खेल रहे हैं।

23 Jan 2026, 08:18:36 PM IST IND vs NZ Live Score: रचिन रविंद्र लौटे पवेलियन IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड को 13वें ओवर में बड़ा झटका लगा है। रचिन रविंद्र 26 गेंद में 44 रन बनाकर आउट हुए। कुलदीप यादव ने उन्हें पवेलियन भेजा। कुलदीप को दूसरी सफलता मिली है।

23 Jan 2026, 08:10:20 PM IST IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड का चौथा विकेट गिरा IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड ने 12वें ओवर में चौथा विकेट गंवा दिया है। शिवम दुबे ने डेरिल मिचेल को पवेलियन का रास्ता दिखाया। मिचेल 11 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके लगाए।

23 Jan 2026, 08:04:18 PM IST IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड ने 11 ओवर में बनाए 120 रन IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड ने 11 ओवर में तीन विकेट खोकर 120 रन बना लिए हैं। डेरिल मिचेल 14 और रचिन रविंद्र 41 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

23 Jan 2026, 07:49:18 PM IST IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड का तीसरा विकेट गिरा IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड ने नौवें ओवर में तीसरा विकेट गंवा दिया है। ग्लेन फिलिप्स 13 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हुए। कुलदीप यादव को दूसरे मैच में पहली सफलता मिली है। इस ओवर में दो चौके और एक छक्का आ।

23 Jan 2026, 07:44:58 PM IST IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड ने 8 ओवर में बनाए 84 रन IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड ने 8 ओवर में 2 विकेट खोकर 84 रन बना लिए हैं। रचिन रविंद्र ने 35 और फिलिप्स 8 रन बनाकर खेल रहे हैं।

23 Jan 2026, 07:24:44 PM IST IND vs NZ Live Score: वरुण चक्रवर्ती ने टिम साइफर्ट को भेजा पवेलियन IND vs NZ Live Score: वरुण चक्रवर्ती ने अपने पहले ही ओवर में टिम साइफर्ट को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। टिम साइफर्ट बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हुए। टिम साइफर्ट ने 13 गेंद में 24 रन बनाए।

23 Jan 2026, 07:21:41 PM IST IND vs NZ Live Score: हर्षित राणा ने डेवोन कॉनवे को किया आउट IND vs NZ Live Score: तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। कॉनवे ने 9 गेंद में 19 रन बनाए। डेवोन ने साइफर्ट के साथ पहले विकेट के लिए 43 रन जोड़े।

23 Jan 2026, 07:18:03 PM IST IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड ने 3 ओवर में ठोके 43 रन IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड ने शुरुआती तीन ओवर में 43 रन बना लिए हैं। अर्शदीप सिंह काफी महंगे रहे हैं। पहले ओवर में 18 और दूसरे ओवर में 18 रन दिए हैं। पहले ओवर में कॉनवे और दूसरे ओवर में साइफर्ट ने रन बनाए। साइफर्ट ने लगातार चार गेंदों पर चार चौके मारे।

23 Jan 2026, 07:05:06 PM IST IND vs NZ Live Score: अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर में दिए 18 रन IND vs NZ Live Score: अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर में 18 रन दिए हैं। कॉनवे ने दो तीन और एक छक्का लगाया। न्यूजीलैंड ने शुरुआती ओवर में अच्छी शुरुआत की है।

23 Jan 2026, 06:53:18 PM IST IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड ने किए तीन बदलाव IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के लिए तीन बदलाव किए हैं। मिचेल सैंटनर ने टॉस के दौरान बताया कि दूसरे मैच के लिए रॉबिंसन की जगह टिम साइफर्ट हैं और काइल जेमिसन की जगह मैट हेनरी शामिल हैं। क्रिस्टियन क्लार्क भी बाहर हैं उनकी जगह पर ज़ैक फ़ॉक्स को शामिल किया गया है।

23 Jan 2026, 06:37:41 PM IST IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड प्लेइंग इलेवन IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): डेवोन कॉनवे, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), ज़ैकरी फॉक्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी

23 Jan 2026, 06:37:10 PM IST IND vs NZ Live Score india playing xi: टीम इंडिया प्लेइंग इलेवन IND vs NZ Live Score india playing xi: भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती

23 Jan 2026, 06:36:13 PM IST IND vs NZ Live Score: भारतीय टीम ने किए दो बदलाव IND vs NZ Live Score: भारतीय टीम दूसरे मैच में दो बदलाव के साथ उतरी है। दूसरे मैच की प्लेइंग इलेवन में हर्षित राणा और कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है, जबकि अक्षर पटेल चोटिल हैं।

23 Jan 2026, 06:32:39 PM IST IND vs NZ Live Score: भारत ने जीता टॉस IND vs NZ Live Score: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

23 Jan 2026, 06:25:02 PM IST IND vs NZ Live Score: कुछ देर में होगा टॉस IND vs NZ Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर में होने वाले दूसरे मैच के लिए सात बजे टॉस होगा। दोनों टीमों के कप्तान तैयार हैं।

23 Jan 2026, 06:19:54 PM IST IND vs NZ Live Score: अभिषेक शर्मा-ईशान किशन पर रहेंगी नजरें IND vs NZ Live Score: सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 35 गेंद में 84 रन की पारी खेली। अभिषेक ने अपनी पारी में 8 छक्के और पांच चौके लगाए। इस मैच में भी अभिषेक से ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वहीं ईशान किशन वापसी पर पहले मैच में कमाल नहीं दिखा सके थे। इस मैच में उन पर नजरें रहेंगी।

23 Jan 2026, 05:50:06 PM IST IND vs NZ Live Score: सूर्यकुमार यादव ने फॉर्म में वापसी के दिए संकेत IND vs NZ Live Score: भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में 22 गेंदों में बनाए गए 32 रन बनाए। कप्तान की इस पारी से उनके आत्मविश्वास को कुछ हद तक जरूर बढ़ाया होगा। दूसरे मैच में भी टीम को उनसे इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

23 Jan 2026, 05:03:17 PM IST IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड की टीम IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड टीम: डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), टिम रॉबिन्सन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी, जेम्स नीशम, मैट हेनरी, माइकल ब्रेसवेल, ज़ैकरी फाउल्क्स, बेवन जैकब्स

23 Jan 2026, 04:53:50 PM IST IND vs NZ Live Score: टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम IND vs NZ Live Score: भारतीय टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, कुलदीप यादव