India vs New Zealand Live Score 2nd ODI: भारत-न्यूजीलैंड दूसरे वनडे पर छाए काले बादल, कितने बजे होगा टॉस?

India vs New Zealand Live Score 2nd ODI: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी शनिवार, 7 अक्टूबर को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाना है। सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर यहां पहुंची भारतीय टीम की नजरें इस मैच को भी अपने नाम कर बढ़त दोगुनी करने पर होगी, वहीं मेजबान टीम पलटवार करना चाहेगी। आज वेलिंगटन का मौसम मैच में बाधा पैदा कर सकता है। स्थानीय समयानुसार मैच की शुरुआत से ही मैदान पर काले बादल छाए रहेंगे। कुछ देर के लिए मौसम साफ होने की उम्मीद है, लेकिन आज के मैच के लिए वेदर रिपोर्ट कुछ खास नहीं है। उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरा वनडे बारिश की भेंट भी चढ़ सकता है।