India vs New Zealand Live Score 2nd ODI: भारत-न्यूजीलैंड दूसरे वनडे पर छाए काले बादल, कितने बजे होगा टॉस?

NZ vs IND Live Score: वेलिंगटन में बारिश
NZ vs IND Live Score: टॉस होने में अब तकरीबन एक घंटे का समय रह गया है, मगर ताजा अपडेट्स के अनुसार वेलिंगटन में बारिश का कहर जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि टॉस में देरी हो सकती है।
India vs New Zealand Scorecard
India vs New Zealand Live Score 2nd ODI: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी शनिवार, 7 अक्टूबर को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाना है। सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर यहां पहुंची भारतीय टीम की नजरें इस मैच को भी अपने नाम कर बढ़त दोगुनी करने पर होगी, वहीं मेजबान टीम पलटवार करना चाहेगी। आज वेलिंगटन का मौसम मैच में बाधा पैदा कर सकता है। स्थानीय समयानुसार मैच की शुरुआत से ही मैदान पर काले बादल छाए रहेंगे। कुछ देर के लिए मौसम साफ होने की उम्मीद है, लेकिन आज के मैच के लिए वेदर रिपोर्ट कुछ खास नहीं है। उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरा वनडे बारिश की भेंट भी चढ़ सकता है।
NZ vs IND Live Score: वेलिंगटन में बारिश
NZ vs IND Live Score: टॉस होने में अब तकरीबन एक घंटे का समय रह गया है, मगर ताजा अपडेट्स के अनुसार वेलिंगटन में बारिश का कहर जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि टॉस में देरी हो सकती है।
NZ vs IND Live Score: भारतीय प्लेइंग XI में हो सकता है एक बदलाव
NZ vs IND Live Score: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी/मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह
NZ vs IND Live Score: न्यूजीलैंड की टीम
NZ vs IND Live Score: विल यंग, टिम सीफ़र्ट, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर, निक केली, मैथ्यू फिशर, माइकल ब्रेसवेल, मैट हेनरी
NZ vs IND Live Score: भारतीय स्क्वॉड
NZ vs IND Live Score: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, रुतुराज गायकवाड़, मोहम्मद सिराज, ईशान किशन, कुलदीप यादव
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