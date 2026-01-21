IND vs NZ Live Score: आज न्यूजीलैंड से पहले टी20 में भिडे़गा भारत, वनडे का हिसाब चुकता करने पर नजर

India vs New Zealand Live Score

IND vs NZ 1st T20I LIVE: आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पहला मुकाबला शाम सात बजे से नागपुर के वीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई भारतीय टीम की नजर अगले महीने होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता करने पर होंगी। भारत साथ ही न्यूजीलैंड से वनडे का हिसाब चुकना करने की फिराक में होगा। सूर्यकुमार के 2024 में टीम की कमाने संभालने के बाद से भारत का टी20 में प्रदर्शन अच्छा रहा है। भारत का जीत प्रतिशत 72 से अधिक है। हालांकि, सूर्या ब्रिगेड कीवी टीम को हलके में लेने की गलती नहीं करेगी, जिसने भारत में पहली बार वनडे सीरीज जीती। टी20 सीरीज में धाकड़ पेसर जसप्रीत बुमराह और स्टार ऑलराउंडर की वापसी होगी। दोनों को वनडे सीरीज में आराम दिया गया था।

21 Jan 2026, 05:30:40 PM IST IND vs NZ Live Score: भारत की संभावित प्लेइंग XI अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल/कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह।

21 Jan 2026, 05:01:12 PM IST IND vs NZ Live Score: तीसरे नंबर पर उतरेंगे ईशान ईशान किशन नागपुर में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे। मैच से पहले सूर्या ने इसकी पुष्टि की। कप्तान ने कहा, ''ईशान तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेगा क्योंकि वह हमारी टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा है और उसे टीम में पहले चुना गया तो उसे मौका देना हमारी जिम्मेदारी है। पिछले डेढ साल से वह भारत के लिये खेला नहीं है लेकिन घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है।''

21 Jan 2026, 04:42:16 PM IST IND vs NZ Live Score: कैसी होगी नागपुर की पिच? नागपुर में काली मिट्टी की पिच से गेंदबाजों को लाभ मिल सकता है। यहां अब तक खेले गए 13 टी20 इंटरनेशनल मैचों में ज्यादा बड़े स्कोर नहीं बने हैं। भारत का यहां चार मैचों में 2-2 से जीत और हार का रिकॉर्ड है। हालांकि, इस जगह पर सबसे कम T20I टोटल भी भारत का है। भारत ने 2016 में टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ 79 रन बनाए।

21 Jan 2026, 04:15:49 PM IST IND vs NZ Live Score: क्या सूर्या का चलेगा बल्ला? कप्तान सूर्यकुमार लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। सूर्या नवंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद से टी20 इंटरनेशनल में कोई अर्धशतक नहीं बनाया है। हालांकि, उनका अपनी बल्लेबाजी शैली में बदलाव का कोई इरादा नहीं। कप्तान ने न्यूजीलैंड सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''मैं रन नहीं बना पा रहा लेकिन अपनी पहचान नहीं बदलूंगा । मैने फैसला किया है कि वैसे ही खेलूंगा जैसे पिछले तीन चार साल से खेल रहा था और जिससे मुझे सफलता मिली है।''

21 Jan 2026, 03:43:49 PM IST IND vs NZ Live Score: भारत का स्क्वॉड संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, ईशान किशन, अक्षर पटेल।