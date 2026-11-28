IND vs NZ 2nd Test Day 2 Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। दोनों टीमें क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में आमने-सामने हैं। आज मैच का दूसरा दिन है। भारतीय टीम शनिवार को मेजबान न्यूजीलैंड को जल्द समेटने की फिराक में होगी। कीवी टीम ने पहले दिन 246 रन जोड़कर पांच विकेट गंवाए। पहले दिन 85 ओवर का खेल हुआ जिसमें पहला और तीसरा सेशन न्यूजीलैंड के नाम रहा। भारत ने दूसरे सेशन में दबदबा बनाया। डेवोन कॉनवे (79 गेंद पर 31 रन) पहले सत्र में आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज थे। शुक्रवार को कप्तान टॉम लैथम (128 गेंद पर 59) ने अर्धशतक जमाया। डेवोन कॉनवे और डेरिल मिचेल 31-31 रन का योगदान दिया। हेनरी निकोल्स (16) ज्यादा देर नहीं टिके। रचिन रविंद्र शन्यू पर लौटे। पहले दिन टिककर खेलने वाले ग्लेन फिलिप्स (67 गेंदों में 37) शनिवार को अपनी पारी में कोई रन नहीं जोड़ पाए। उन्होंने टॉम ब्लंडेल के संग अर्धशतकीय साझेदारी की। नाथन और नाथन स्मिथ (45 गेंदों में 26) ने सातवें विकेट के लिए 44 रन जोड़े।