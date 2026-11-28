IND vs NZ LIVE Score: आकाश दीप ने भारत को दिलाया सातवां विकेट, नाथन स्मिथ को भेजा पवेलियन
IND vs NZ 2nd Test Day 2 Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च के मैदान पर खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया की नजर न्यूजीलैंड को जल्द समेटने पर है। ग्लेन फिलिप्स और नाथन स्मिथ पवेलियन लौट चुके हैं।
ग्लेन फिलिप्स को आउट करने के बाद शुभमन गिल के साथ अंशुल कम्बोज
IND vs NZ 2nd Test Day 2 Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। दोनों टीमें क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में आमने-सामने हैं। आज मैच का दूसरा दिन है। भारतीय टीम शनिवार को मेजबान न्यूजीलैंड को जल्द समेटने की फिराक में होगी। कीवी टीम ने पहले दिन 246 रन जोड़कर पांच विकेट गंवाए। पहले दिन 85 ओवर का खेल हुआ जिसमें पहला और तीसरा सेशन न्यूजीलैंड के नाम रहा। भारत ने दूसरे सेशन में दबदबा बनाया। डेवोन कॉनवे (79 गेंद पर 31 रन) पहले सत्र में आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज थे। शुक्रवार को कप्तान टॉम लैथम (128 गेंद पर 59) ने अर्धशतक जमाया। डेवोन कॉनवे और डेरिल मिचेल 31-31 रन का योगदान दिया। हेनरी निकोल्स (16) ज्यादा देर नहीं टिके। रचिन रविंद्र शन्यू पर लौटे। पहले दिन टिककर खेलने वाले ग्लेन फिलिप्स (67 गेंदों में 37) शनिवार को अपनी पारी में कोई रन नहीं जोड़ पाए। उन्होंने टॉम ब्लंडेल के संग अर्धशतकीय साझेदारी की। नाथन और नाथन स्मिथ (45 गेंदों में 26) ने सातवें विकेट के लिए 44 रन जोड़े।
NZ Live Score: 291/7 (101 ओवर)
भारत की प्लेइंग इलेवन: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, आकाश दीप, अंशुल कम्बोज, गुरनूर बराड़, जसप्रीत बुमराह।
न्यूजीलैंड का सातवां विकेट नाथन स्मिथ के रूप में गिरा है। उन्होंने 45 गेंदों में चार चौकों के जरिए 26 रन जुटाए। स्मिथ को आकाश दीप ने 101वें ओवर में पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने ब्लंडेल (67) के साथ सातवें विकेट के लिए 44 रन की साझेदारी की। अब काइल जैमीसन उतरे हैं।
IND vs NZ Live Score: 270 के पार पहुंची न्यूजीलैंड टीम
न्यूजीलैंड का 97वें ओवर के बाद स्कोर 274/6 है। ब्लंडेल और स्मिथ संभलकर पहले सेशन में बल्लेबाजी कर रहे हैं। ब्लंडेल 58 जबकि स्मिथ 18 के निजी स्कोर पर पहुंच गए हैं।
IND vs NZ Live Score: ब्लंडेल रन बनाने को तरसे
ब्लंडेल दूसरे दिन रन बनाने को तरस रहे हैं। उन्होंने दिन का खेल शुरू होने के बाद सातवें ओवर में जाकर पहला रन बनाया। उन्होंने बुमरार द्वारा डाले गए 92वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल निकाला। उनके खाते में अब 133 गेंदों में 54 रन हो गए हैं। नाथन स्मिथ 24 गेंदों में 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं।
IND vs NZ Live Score: ब्लंडेल और फिलिप्स की साझेदारी टूटी
दूसरे दिन का खेल शुरू होने के बाद भारत को जल्द ही सफलता मिल गई है। अंशुल कंबोज ने विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल और ग्लेन फिलिप्स की साझेदारी तोड़ी। उन्होंने 87वें ओवर की दूसरी गेंद पर फिलिप्स को ऋषभ पंत के हाथों लपकवाया। फिलिप्स ने 67 गेंदों में पांच चौको की मदद से 36 रन बनाए। वह शनिवार को अपनी पारी में कोई रन नहीं जोड़ पाए। उन्होंने ब्लंडेल के संग छठे विकेट के लिए 63 रन जोड़े। ब्लंडेल (53) का साथ देने के लिए अब नाथन स्मिथ (4) आए हैं।
IND vs NZ Live Score: दूसरे दिन का खेल हुआ शुरू
क्राइस्टचर्च टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल शुरू हो गया है। भारत की नजर कीवी टीम को जल्द समेटने पर होगी। न्यूजीलैंड ने पहले दिन 246 रन जोड़कर पांच विकेट गंवाए।