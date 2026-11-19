इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड लाइव क्रिकेट स्कोर

India vs New Zealand Live Cricket Score: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टेस्ट वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। सिराज और गुरनूर दोनों नहीं खेल रहे हैं। जडेजा को भी पसंद नहीं किया जा रहा है। वाशिंगटन के स्पिनिंग ऑलराउंडर के तौर पर आकाश दीप और अंशुल कंबोज खेल रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस में बने रहने के लिए दोनों ही टीमों के लिए यह सीरीज काफी अहम है। मौजूदा WTC पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड पहले तो भारत चौथे पायदान पर है। अगर टीम इंडिया 2-0 से इस सीरीज को जीतने में कामयाब रहती है तो भारत टॉप-3 में अपनी जगह बना लेगा, वहीं न्यूजीलैंड सीधा चौथे पायदान पर खिसक जाएगा। सीरीज में एक हार भारत की डब्ल्यूटीसी फाइनल की उम्मीदों को तगड़ा झटका दे सकती है। भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट मैच का टॉस 3 बजे होगा, जबकि लाइव मैच 3 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।

19 Nov 2026, 03:32:33 AM IST India vs New Zealand Live Score: वेलिंगटन टेस्ट हुआ शुरू India vs New Zealand Live Score: भारतीय टीम के साथ न्यूजीलैंड के ओपनर डेवोन कॉन्वे और टॉम लैथन मैदान पर उतर चुके हैं। जसप्रीत बुमराह मैच की पहली गेंद डालेंगे। ऋषभ पंत विकेटकीपिंग कर रहे हैं।

19 Nov 2026, 03:29:47 AM IST India vs New Zealand Live Score: राष्ट्रगान का समय India vs New Zealand Live Score: राष्ट्रगान के लिए भारत और न्यूजीलैंड की टीमें मैदान पर उतर चुकी है। पहले भारत का राष्ट्रगान बजेगा। मैच भारतीय समयानुसार 3 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।

19 Nov 2026, 03:26:17 AM IST India vs New Zealand Live Score: शुभमन गिल को रिकॉर्ड्स पर भरोसा India vs New Zealand Live Score: बेसिन रिजर्व वेलिंगटन में लगातार 19 टेस्ट मैचों में टॉस जीतने वाली टीम ने बॉलिंग चुनी है (इसमें यह भी शामिल है)। यहां टॉस जीतकर बैटिंग करने वाले आखिरी कप्तान डेनियल विटोरी थे, जिन्होंने 2011 में पाकिस्तान के खिलाफ़ खेला था।

19 Nov 2026, 03:11:24 AM IST India vs New Zealand Live Score: टीम कॉम्बिनेशन पर क्या बोले कप्तान? India vs New Zealand Live Score: [टीम कॉम्बिनेशन और ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर का कन्फर्मेशन] वे दोनों खेल रहे हैं। हम आकाश दीप, अंशुल कंबोज, प्रसिद्ध और बुमराह के साथ चार सीमर के साथ जा रहे हैं, जिसमें वाशिंगटन स्पिनिंग ऑल-राउंडर होगा। [सिलेक्शन की चुनौतियां और खिलाड़ियों का बाहर होना] काफी मुश्किल है, आप जानते हैं। हम पिछले एक हफ्ते से सोच रहे थे कि किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, आप जानते हैं, क्योंकि हमारे सभी फास्ट बॉलर बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप जानते हैं, सिराज और गुरनूर के लिए बाहर होना बहुत मुश्किल है, आप जानते हैं। उन्होंने ODI सीरीज़ में ठीक-ठाक प्रदर्शन किया। सिराज और गुरनूर जाहिर तौर पर, आप जानते हैं, वहां मैन ऑफ द सीरीज़ थे। तो यह हमारे लिए एक मुश्किल फ़ैसला था। लेकिन उम्मीद है, आप जानते हैं, हमने जितने भी फ़ास्ट बॉलर चुने हैं, वे हमारे लिए काम कर पाएँगे।

19 Nov 2026, 03:10:33 AM IST India vs New Zealand Live Score: शुभमन गिल ने टॉस के दौरान क्या कहा? India vs New Zealand Live Score: [टॉस पर फैसला और पहले बॉलिंग करने का कारण] हाँ, बिल्कुल हमने देखा है कि दूसरी इनिंग्स के मुकाबले विकेट में शुरू में थोड़ी ज़्यादा जगह है। तो अगर हम इसका फायदा उठा पाते। [ODI सीरीज़ के बाद टीम की तैयारी] काफी अच्छी, आप जानते हैं। हमारे पाँच, छह अच्छे प्रैक्टिस सेशन हुए और हर कोई बहुत एक्साइटेड है और खेलने के लिए तैयार है।

19 Nov 2026, 03:08:09 AM IST India vs New Zealand Live Score: मोहम्मद सिराज को जगह नहीं India vs New Zealand Live Score: वनडे सीरीज की तरह टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भी मोहम्मद सिराज को इग्नोर किया गया है। सिराज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट में शानदार गेंदबाजी की थी, मगर उन्हें टेस्ट मैच में बेंच गर्म करना होगा। इसके अलावा गुरनूर बराड़ को भी जगह नहीं मिली है। बुमराह के साथ तेज गेंदबाजी की कमान अंशुल कंबोज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप संभालेंगे।

19 Nov 2026, 03:06:00 AM IST India vs New Zealand Live Score: भारत ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग India vs New Zealand Live Score: न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम ब्लंडेल (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी

19 Nov 2026, 02:57:02 AM IST India vs New Zealand Live Score: कुछ देर में शुरू होगा मैच India vs New Zealand Live Score: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहले टेस्ट का टॉस कुछ ही मिनटों में होने वाला है। टॉस 3 बजे होगा जबकि लाइव मैच 3 बजकर 30 मिनट शुरू होगा।

19 Nov 2026, 02:47:20 AM IST India vs New Zealand Live Score: भारत का 2025-27 WTC का अब तक का सफर India vs New Zealand Live Score: इंग्लैंड में 2-2 से सीरीज़ ड्रॉ घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज पर 2-0 से सीरीज जीत घरेलू मैदान पर साउथ अफ्रीका से 0-2 से चौंकाने वाली हार श्रीलंका में 1-0 से सीरीज जीत, आखिरी मैच ड्रॉ हुआ था

19 Nov 2026, 02:41:49 AM IST India vs New Zealand Live Score: शुभमन गिल को भी परफेक्ट टूर की उम्मीदें India vs New Zealand Live Score: शुभमन गिल ने मैच से पहले कहा "बहुत खुश हूं कि हम T20 और ODI सीरीज़ जीत पाए। अगर हम टेस्ट सीरीज़ भी जीत जाते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। यह एक परफेक्ट टूर होगा। एक परफेक्ट टूर होना मुमकिन नहीं है, खासकर जब आप न्यूज़ीलैंड जैसे देश में टूर कर रहे हों।”

19 Nov 2026, 02:36:54 AM IST India vs New Zealand Live Score: टी20 और वनडे के बाद टेस्ट जीतने पर भारत की नजरें India vs New Zealand Live Score: न्यूजीलैंड दौरे पर भारत अभी तक टी20 और वनडे सीरीज जीत चुका है। अब टीम इंडिया की नजरें टेस्ट सीरीज जीतकर इस दौरे का अंत करने पर होगी। अगर भारत टेस्ट में भी जीत दर्ज करता है तो यह एक सफल दौरा होगा।

19 Nov 2026, 02:28:40 AM IST India vs New Zealand Live Score: न्यूजीलैंड की टीम India vs New Zealand Live Score: टॉम लैथम (कप्तान), डेवॉन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रविंद्र, डेरिल मिशेल, टॉम ब्लंडेल (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, विल यंग