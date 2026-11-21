India vs New Zealand Live Score 1st Test, Day 3: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है। पहले दो दिन के खेल के बाद दोनों टीमें बराबरी पर खड़ी है क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमों ने अभी तक 6 में से 3-3 सेशन जीते हैं। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स के शतकों के दम पर 368 रन बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में भारत ने दूसरे दिन के अंत तक 1 विकेट के नुकसान पर 159 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया अभी भी मेजबानों के स्कोर से 209 रन पीछे हैं। भारत को एकमात्र झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा जो 85 रन बनाकर आउट हुए। वहीं उनके अलावा केएल राहुल ने भी न्यूजीलैंड में अपनी पहली हाफ सेंचुरी पूरी की। उनका साथ देवदत्त पडिक्कल दे रहे हैं।