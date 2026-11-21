India vs New Zealand Live Score 1st Test, Day 3: तीसरे दिन का खेल हुआ शुरू, केएल राहुल की नजरें शतक पर
India vs New Zealand Live Score 1st Test, Day 3: वेलिंगटन टेस्ट के तीसरे दिन का खेल शुरू हो गया है। केएल राहुल की नजरें अपने शतक पर है, जबकि भारत न्यूजीलैंड पर लीड हासिल करना चाहेगा। आज का दिन मैच की दिशा तय करेगा।
India vs New Zealand Live Score 1st Test, Day 3: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है। पहले दो दिन के खेल के बाद दोनों टीमें बराबरी पर खड़ी है क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमों ने अभी तक 6 में से 3-3 सेशन जीते हैं। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स के शतकों के दम पर 368 रन बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में भारत ने दूसरे दिन के अंत तक 1 विकेट के नुकसान पर 159 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया अभी भी मेजबानों के स्कोर से 209 रन पीछे हैं। भारत को एकमात्र झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा जो 85 रन बनाकर आउट हुए। वहीं उनके अलावा केएल राहुल ने भी न्यूजीलैंड में अपनी पहली हाफ सेंचुरी पूरी की। उनका साथ देवदत्त पडिक्कल दे रहे हैं।
IND vs NZ LIVE Scorecard:
इंडिया लाइव स्कोर- 163/1
न्यूजीलैंड स्कोर- 368
India vs New Zealand Live Score: केएल राहुल ने चौके के साथ खोला दिन का खाता
India vs New Zealand Live Score: नाथन स्मिथ के 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने शानदार ड्राइव लगाते हुए चौका लगाया और दिन के पहले रन बनाए। भारत का स्कोर इसी के साथ 159 से बढ़कर 163 हो गया है। केएल राहुल 56 के निजी स्कोर पर पहुंच गए हैं।
India vs New Zealand Live Score: लगातार 3 मेडन ओवर
India vs New Zealand Live Score: न्यूजीलैंड ने दिन की शुरुआत लगातार तीन मेडन ओवर के साथ की है। दोनों ही भारतीय बल्लेबाज शुरुआत में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। मैट हेनरी और नाथन स्मिथ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। भारत को 6-7 ओवर संभलकर खेलना होगा।
India vs New Zealand Live Score: मेडन ओवर से शुरुआत
India vs New Zealand Live Score: मैट हेनरी ने तीसरे दिन का पहला ओवर डाला और यह ओवर मेडन था। भारत को शुरुआती 5-6 ओवर संभलकर बल्लेबाजी करनी होगी। अगर भारत ने यहां विकेट नहीं दिया तो न्यूजीलैंड पर दबाव बढ़ने लगेगा।
India vs New Zealand Live Score: मूविंग डे
India vs New Zealand Live Score: टेस्ट क्रिकेट में तीसरा दिन मूविंग डे होता है। आज का दिन ही तय करता है मैच किस दिशा में और किस टीम के पक्ष में जाने वाला है। ऐसे में भारतीय टीम इस दिन को अपने नाम कर मैच पर पकड़ मजबूत करना चाहेगी। इसके लिए भारतीय बल्लेबाजों को आज पूरा दिन बैटिंग कर न्यूजीलैंड पर अच्छी खासी बढ़त हासिल करनी होगी।
India vs New Zealand Live Score: तीसरे दिन का खेल हुआ शुरू
India vs New Zealand Live Score: नमस्कार! इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वेलिंगटन टेस्ट के तीसरे दिन के खेल में आपका स्वागत है। केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल की जोड़ी क्रीज पर है।