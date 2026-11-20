ind vs nz लाइव स्कोर 1st Test Day 2

India vs New Zealand Live Cricket Score: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। 70 रन पर मेजबानों ने अपनी आधी टीम खो दी थी, हालांकि इसके बाद हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स के बीच ऐसी अटूट साझेदारी हुई, जिसका भारत के पास कोई जवाब नहीं था। निकल्स ने भारत के खिलाफ अपना पहला शतक पूरा किया, वहीं ग्लेन फिलिप्स भी सेंचुरी की दहलीज पर है। दोनों ने दिन के अंत तक भारत को विकेट नहीं दिया। पहले दिन न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 243 रन रहा। दूसरे दिन टीम इंडिया की नजरें इस पार्टनरशिप को तोड़ न्यूजीलैंड की पारी को जल्द से जल्द समेटने पर होगी। IND vs NZ Scorecard: न्यूजीलैंड लाइव स्कोर: 250/5

20 Nov 2026, 03:40:26 AM IST IND vs NZ Live Score: बुमराह के पहले ओवर से आया 1 रन IND vs NZ Live Score: हेनरी निकल्स ने बुमराह का पहला ओवर काफी संभलकर खेला। नई गेंद ने सुबह आज ज्यादा हरकत नहीं ली है। आज का दिन बल्लेबाजों का हो सकता है। अगर पहले 8-10 ओवर में भारत को विकेट नहीं मिलता है तो न्यूजीलैंड 400 पार भी जा सकता है।

20 Nov 2026, 03:35:30 AM IST India vs New Zealand Live Score: ग्लेन फिलिप्स ने बनाया दिन का पहला रन India vs New Zealand Live Score: ग्लेन फिलिप्स ने प्रसिद्ध कृष्णा के 83वें ओवर की आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर दिन का खाता खोला। अभी भी कृष्णा को दिन का पहला ओवर देना समझ के परे हैं। जसप्रीत बुमराह दूसरे एंड से आए हैं।

20 Nov 2026, 03:30:50 AM IST India vs New Zealand Live Score: प्रसिद्ध कृष्णा करेंगे दिन की शुरुआत India vs New Zealand Live Score: नई गेंद के साथ कल जसप्रीत बुमराह और अंशुल कंबोज ने शुरुआत की थी, मगर आज पहला ओवर प्रसिद्ध कृष्णा डाल रहे हैं। ये फैसला समझ के परे हैं।

20 Nov 2026, 03:29:22 AM IST India vs New Zealand Live Cricket Score: भारत के लिए पहला सेशन होगा अहम India vs New Zealand Live Cricket Score: नई गेंद के साथ सुबह के समय भारतीय तेज गेंदबाजों की नजरें इस पार्टनरशिप को तोड़ने पर होगी। टीम इंडिया एक विकेट लेते ही कीवी टीम को जल्द से जल्द ढेर कर सकती है।