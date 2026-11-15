Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
LIVE Updatesरिफ्रेश

India vs New Zealand Live Cricket Score, 5th ODI: सीरीज जीतने पर भारत की नजरें, कोहली-रोहित से उम्मीदें

India vs New Zealand Live Score: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पांचवां और आखिरी वनडे बे ओवल मैदान पर खेला जाना है। पिछले मुकाबले को भुलाकर टीम इंडिया की नजरें सीरीज जीतने पर होगी।

India vs New Zealand Live Cricket Score, 5th ODI: सीरीज जीतने पर भारत की नजरें, कोहली-रोहित से उम्मीदें

श्रेयस अय्यर-मिचेल सैंटनर

Lokesh Khera| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली |
WhatsAppFacebookX
YouTube

India vs New Zealand Live Cricket Score- इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की वनडे सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला आज यानी रविवार, 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जाना है। यह वही मैदान है जहां सीरीज का चौथा मुकाबला खेला गया था और टीम इंडिया को उस मैच में 244 रनों की बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया की नजरें उस मैच को भुलाकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी। भारत फिलहाल सीरीज में 2-1 से आगे हैं। अगर टीम इंडिया आखिरी वनडे जीतती है तो वह सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लेगी। वहीं आगर आज भी न्यूजीलैंड बाजी मारने में सफल रहती है तो सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हो जाएगी। बता दें, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरा वनडे बारिश की भेंट चढ़ा था।

IND vs NZ LIVE: न्यूजीलैंड टीम

IND vs NZ LIVE: विल यंग, ​​टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, मैथ्यू फिशर, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर, मिशेल हे, ब्रेट रैंडेल, जोश क्लार्कसन

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share

IND vs NZ Live Score- भारतीय स्क्वॉड

IND vs NZ Live Score- रोहित शर्मा, रुतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, तिलक वर्मा, कुमार कुशाग्र, कुलदीप यादव

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share

Location : नई दिल्ली

First Published : November 15, 2026, 05:37 IST

India vs New Zealand Virat Kohli Shreyas Iyer अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsक्रिकेटIndia vs New Zealand Live Cricket Score, 5th ODI: सीरीज जीतने पर भारत की नजरें, कोहली-रोहित से उम्मीदें