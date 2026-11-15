India vs New Zealand Live Cricket Score, 5th ODI: सीरीज जीतने पर भारत की नजरें, कोहली-रोहित से उम्मीदें

India vs New Zealand Live Cricket Score- इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की वनडे सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला आज यानी रविवार, 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जाना है। यह वही मैदान है जहां सीरीज का चौथा मुकाबला खेला गया था और टीम इंडिया को उस मैच में 244 रनों की बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया की नजरें उस मैच को भुलाकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी। भारत फिलहाल सीरीज में 2-1 से आगे हैं। अगर टीम इंडिया आखिरी वनडे जीतती है तो वह सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लेगी। वहीं आगर आज भी न्यूजीलैंड बाजी मारने में सफल रहती है तो सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हो जाएगी। बता दें, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरा वनडे बारिश की भेंट चढ़ा था।