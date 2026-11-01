Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
LIVE Updatesरिफ्रेश

IND vs NZ LIVE Score: जीत के साथ सीरीज का अंत करने की फिराक में भारत, क्या पांचवें टी20 में वैभव लौटेंगे?

India vs New Zealand LIVE Score: आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का पांचवां मैच खेला जाना है। यह मैच हैमिल्टन के मैदान पर होगा। भारतीय टीम फिर प्लेइंग इलेवन में बदलाव कर सकती है।

IND vs NZ LIVE Score: जीत के साथ सीरीज का अंत करने की फिराक में भारत, क्या पांचवें टी20 में वैभव लौटेंगे?

India vs New Zealand LIVE Score

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान |
WhatsAppFacebookX
YouTube

India vs New Zealand 5th T20I LIVE Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला रविवार को हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगी। टॉस 12 बजे होगा। भारत ने सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना रखी है लेकिन मेहमान टीम जीत के साथ इस सीरीज का अंत करने की फिराक में होगी। भारत को लगातार तीन मैच जीतने के बाद चौथे टी20 में 87 रनों से शिकस्त मिली थी। मेजबान न्यूजीलैंड ने ऑकलैंड में 159/7 का विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद भारतीय टीम को 172/9 पर रोक दिया था।

क्या पांचवें टी20 में वैभव सूर्यवंशी लौटेंगे?

15 वर्षीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी की हैमिल्टन में प्लेइंग इलेवन में वापसी हो सकती है। ऐसे में संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ सकता है। सैमसन के बल्ले से जारी सीरीज में 67, 14, 18 और 4 के स्कोर निकले हैं। वैभव को ईशान किशन के अनफिट होने के कारण दूसरे और तीसरे टी20 में मौका मिला था। बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी बदलाव संभव है। स्पिनर कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती को चांस मिल सकता है। दोनों को सीरीज में अब तक एक भी मैच खेलना का अवसर नहीं मिला। ऐसे में नमन धीर को बाहर रहना पड़ सकता है। कप्तान श्रेयस अय्यर खोई लय हासिल करने की कोशिश करेंगे। वह न्यूजीलैंड में अर्धशतक नहीं जमा पाए। अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ घर पर टी20 में पहला शतक जड़ा था, जिसके बाद से कप्तान ने अगले आठ मैचों में 40, 1, 16, 22, 42, 7, 5, 22 का स्कोर बनाया।

India vs New Zealand LIVE Score: दोनों की संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत की संभावित XI: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन/वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी/शिवम दुबे, नमन धीर, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव/भुवनेश्वर कुमार, मयंक यादव।

न्यूजीलैंड की संभावित XI: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share

India vs New Zealand LIVE Score: भारत का टी20 स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, नमन धीर, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, मयंक यादव, कुमार कुशाग्र।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share

India vs New Zealand LIVE Score: न्यूजीलैंड का टी20 स्क्वॉड

मिचेल सैंटनर (कप्तान), बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, डेवोन कॉनवे, माइकल ब्रैसवेल, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, मैट फिशर, काइल जैमीसन, जैकब डफी, एडम मिल्ने, जोश क्लार्कसन, फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर)।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
India vs New Zealand India Vs New Zealand T20 Shreyas Iyer अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ LIVE Score: जीत के साथ सीरीज का अंत करने की फिराक में भारत, क्या पांचवें टी20 में वैभव लौटेंगे?