IND vs NZ LIVE Score: जीत के साथ सीरीज का अंत करने की फिराक में भारत, क्या पांचवें टी20 में वैभव लौटेंगे?

15 वर्षीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी की हैमिल्टन में प्लेइंग इलेवन में वापसी हो सकती है। ऐसे में संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ सकता है। सैमसन के बल्ले से जारी सीरीज में 67, 14, 18 और 4 के स्कोर निकले हैं। वैभव को ईशान किशन के अनफिट होने के कारण दूसरे और तीसरे टी20 में मौका मिला था। बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी बदलाव संभव है। स्पिनर कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती को चांस मिल सकता है। दोनों को सीरीज में अब तक एक भी मैच खेलना का अवसर नहीं मिला। ऐसे में नमन धीर को बाहर रहना पड़ सकता है। कप्तान श्रेयस अय्यर खोई लय हासिल करने की कोशिश करेंगे। वह न्यूजीलैंड में अर्धशतक नहीं जमा पाए। अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ घर पर टी20 में पहला शतक जड़ा था, जिसके बाद से कप्तान ने अगले आठ मैचों में 40, 1, 16, 22, 42, 7, 5, 22 का स्कोर बनाया।