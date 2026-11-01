IND vs NZ LIVE Score: जीत के साथ सीरीज का अंत करने की फिराक में भारत, क्या पांचवें टी20 में वैभव लौटेंगे?

India vs New Zealand 5th T20I LIVE Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला रविवार को हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगी। टॉस 12 बजे होगा। भारत ने सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना रखी है लेकिन मेहमान टीम जीत के साथ इस सीरीज का अंत करने की फिराक में होगी। भारत को लगातार तीन मैच जीतने के बाद चौथे टी20 में 87 रनों से शिकस्त मिली थी। मेजबान न्यूजीलैंड ने ऑकलैंड में 159/7 का विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद भारतीय टीम को 172/9 पर रोक दिया था।
क्या पांचवें टी20 में वैभव सूर्यवंशी लौटेंगे?
15 वर्षीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी की हैमिल्टन में प्लेइंग इलेवन में वापसी हो सकती है। ऐसे में संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ सकता है। सैमसन के बल्ले से जारी सीरीज में 67, 14, 18 और 4 के स्कोर निकले हैं। वैभव को ईशान किशन के अनफिट होने के कारण दूसरे और तीसरे टी20 में मौका मिला था। बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी बदलाव संभव है। स्पिनर कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती को चांस मिल सकता है। दोनों को सीरीज में अब तक एक भी मैच खेलना का अवसर नहीं मिला। ऐसे में नमन धीर को बाहर रहना पड़ सकता है। कप्तान श्रेयस अय्यर खोई लय हासिल करने की कोशिश करेंगे। वह न्यूजीलैंड में अर्धशतक नहीं जमा पाए। अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ घर पर टी20 में पहला शतक जड़ा था, जिसके बाद से कप्तान ने अगले आठ मैचों में 40, 1, 16, 22, 42, 7, 5, 22 का स्कोर बनाया।
India vs New Zealand LIVE Score: दोनों की संभावित प्लेइंग इलेवन
भारत की संभावित XI: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन/वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी/शिवम दुबे, नमन धीर, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव/भुवनेश्वर कुमार, मयंक यादव।