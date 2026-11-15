श्रेयस अय्यर कप्तान, मोहम्मद सिराज की वापसी, यश ठाकुर ने किया डेब्यू, देखिए भारत की प्लेइंग XI
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवां और आखिरी वनडे मैच रविवार को माउंट माउंगानुई में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में यश ठाकुर भारत के लिए अपना वनडे डेब्यू कर रहे हैं। प्लेइंग XI और अन्य अपडेट जानिए।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला रविवार, 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का विकल्प चुना है। टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही है। भारतीय टीम में यश ठाकुर को प्लेइंग XI में जगह दी गई है। उनके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए वनडे डेब्यू किया है। उन्हें सीनियर ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने डेब्यू कैप सौंपी है और टीम में स्वागत किया है।
मुकाबले के लिए भारतीय प्लेइंग XI में कई अहम बदलाव देखने को मिले हैं। रोहित शर्मा के साथ सलामी बल्लेबाजी ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे। ऋतुराज को शुभमन गिल की जगह टीम में शामिल किया गया है। गिल टेस्ट की तैयारियों के कारण आखिरी दो वनडे मैचों में टीम का हिस्सा नहीं थे। विराट कोहली नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। नंबर चार पर कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करेंगे। ईशान किशन को इस टीम में शामिल किया गया है। वे केएल राहुल के टेस्ट सीरीज की तैयारियों में शामिल होने के कारण भारत के लिए सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाएंगे। अक्षर पटेल और नमन धीर के रूप में भारत के पास दो ऑलराउंडर हैं। इस मुकाबले के लिए ऑकिब नबी, अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी में अहम भूमिका निभाएंगे। गुरनूर बराड़ के स्थान पर आखिरी मैच में मोहम्मद सिराज को प्लेइंग XI में मौका दिया गया है। यश ठाकुर भी इस गेंदबाजी यूनिट का हिस्सा बन गए हैं।
टेस्ट सीरीज को देखते हुए न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI में भी कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। यह मैच निर्णायक है, क्योंकि सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। न्यूजीलैंड मुकाबला जीतता है तो सीरीज बराबर हो जाएगी, जबकि भारत के जीतने से यह सीरीज टीम इंडिया के नाम हो जाएगी।
पांचवें ODI के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग XI
भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, रुतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर।
न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): विल यंग, टिम साइफर्ट (विकेट कीपर), निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, ब्लेयर टिकनर, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर
यश ठाकुर ने किया ODI डेब्यू
टॉस का अपडेट देते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपने एक्स हैंडल पर जानकारी साझा की कि यश ठाकुर भारतीय वनडे टीम में डेब्यू कर रहे हैं। बोर्ड ने एक्स पर लिखा- "यश ठाकुर के लिए यह एक बड़ा पल है, क्योंकि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें ODI में भारत के लिए डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।" बीसीसीआई ने आगे लिखा- "ODI कैप नंबर 267. अच्छा करो, यश।" यश ठाकुर को अक्षर पटेल से उनकी पहली ODI कैप मिली और बाकी भारतीय टीम ने गले मिलकर और हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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