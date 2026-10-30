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IND vs NZ LIVE Score: सीरीज हारने के बाद सम्मान की लड़ाई में जीतेगा न्यूजीलैंड या भारत कर देगा 4-0?

India vs New Zealand LIVE Score: इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। 3 मैचों के बाद सीरीज पर भारत का कब्जा हो चुका है। ऐसे में सम्मान की लड़ाई क्या न्यूजीलैंड की टीम जीतेगी या फिर भारत 4-0 से आगे निकल जाएगा?

IND vs NZ LIVE Score: सीरीज हारने के बाद सम्मान की लड़ाई में जीतेगा न्यूजीलैंड या भारत कर देगा 4-0?

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चौथा टी20 मैच लाइव

Vikash Gaur| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली |
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India vs New Zealand 4th T20I LIVE Score: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पांच मैच की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज ऑकलैंड में खेला जाना है। टीम इंडिया ने इस सीरीज पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में सीरीज के बाकी बचे दो मैचों में मेजबान न्यूजीलैंड की टीम की निगाहें सम्मान बचाने की होंगी। पहले तीनों मैच रन चेज में भारत ने जीते हैं। ऐसे में चौथा मुकाबला और भी ज्यादा खास होगा। भारतीय टीम कुछ बदलाव कर सकती है, क्योंकि वनडे सीरीज और टेस्ट सीरीज से पहले कुछ खिलाड़ियों को आराम भी दिया जा सकता है। ये मुकाबला लोकल टाइम के अनुसार रात को 8 बजे से शुरू होगा, लेकिन उस समय भारत में दोपहर के साढ़े 12 बजे होंगे।

Ind vs NZ LIVE Score: चौथा टी20 मैच आज

इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मैच आज खेला जाना है। इस सीरीज को भारतीय टीम ने जीत लिया है। ऐसे में न्यूजीलैंड के लिए इस सीरीज में सिर्फ सम्मान बचाने की बात होगी।

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India vs New Zealand Team India

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