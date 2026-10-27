Ind vs NZ LIVE Score: टीम इंडिया के पास सीरीज जीतने का मौका, न्यूजीलैंड की वापसी पर होंगी निगाहें

Ind vs NZ LIVE Score: न्यूजीलैंड की हैं वापसी पर निगाहें
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज होना है, जिसे अगर भारत जीता तो भारत सीरीज जीत जाएगा, जबकि न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की तो फिर कीवी टीम सीरीज में वापसी कर लेगी।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड लाइव स्कोर
India vs New Zealand 3rd T20I LIVE Score: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच आज वेलिंग्टन में खेला जाना है। भारत की नजरें इस मैच को जीतकर सीरीज जीतने पर होंगी, क्योंकि टीम पहले दो मुकाबले जीत चुकी है। वहीं, मेजबान टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से उतरेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने दोनों मैचों में रन चेज करते हुए जीत हासिल की है। ऐसे में इस बार कीवी टीम को मौका मिला तो वह खुद रन चेज पसंद करेगी।
Ind vs NZ LIVE Score: न्यूजीलैंड की हैं वापसी पर निगाहें
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज होना है, जिसे अगर भारत जीता तो भारत सीरीज जीत जाएगा, जबकि न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की तो फिर कीवी टीम सीरीज में वापसी कर लेगी।
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