भारत और न्यूजीलैंड के बीच 40-40 ओवर का मैच, तीसरे ODI में देखिए क्या है प्लेइंग XI
IND vs NZ revised schedule and playing XI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला हैमिल्टन में खेला जा रहा है। बारिश के कारण यह मैच 40-40 ओवर का कर दिया गया है। भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करेगी।
IND vs NZ revised schedule and playing XI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला हैमिल्टन में खेला जा रहा है। बारिश के कारण टॉस में देरी हुई है, लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि टॉस हो गया है और खेल के रिवाइज्ड शेड्यूल भी घोषित कर दिए गए हैं।
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत की प्लेइंग XI में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह मैच बारिश के कारण छोटा कर दिया गया है। प्रत्येक टीम 40-40 ओवर खेलेगी। एक गेंदबाज 8 ओवर की गेंदबाजी कर सकेगा। पहला पावरप्ले एक से 8 ओवर का होगा, जबकि दूसरा पावरप्ले 9 से 32 ओवर के बीच रहेगा। तीसरा और अंतिम पावरप्ले 33 से 40 ओवर के बीच होगा।
भारत बनाम न्यूजीलैंड रिवाइज्ड शेड्यूल (IND vs NZ revised schedule)
यह मैच अब सिर्फ 40-40 ओवर का खेला जाएगा। प्रत्येक गेंदबाज अधिकतम 8 ओवर कर सकेगा।
पावरप्ले 1 : 1-8 ओवर
पावरप्ले 2 : 9-32 ओवर
पावरप्ले 3 : 33-40 ओवर
भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे वनडे की प्लेइंग XI (India vs New Zealand Playing 11)
न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): विल यंग, टिम साइफर्ट, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमिसन, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर।
भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह।
टॉस के दौरान कप्तान गिल न क्या कहा?
भारतीय कप्तान शुभमन गिल की किस्मत इस समय अच्छा साथ दे रही है। उन्होंने इस सीरीज के अब तक खेले गए तीनों मुकाबलों में टॉस जीते हैं। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान ने कहा कि हम पहले गेंदबाडी करेंगे। बारिश की वजह से पिछले दिन के प्लान में रुकावट आने के बाद गेम की तैयारियों पर बात करते हुए 26 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा उम्मीद जताई कि मौसम ठीक होगा। उन्होंने टॉस के दौरान कहा- "उम्मीद है मौसम थोड़ा साफ हो जाएगा। हम अपना अच्छा परफॉर्मेंस दोहराने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आज बैटिंग में थोड़ा बेहतर करेंगे।" रुक-रुक कर हो रही बारिश से होने वाली फ्रस्ट्रेशन पर बात करते हुए भारतीय कप्तान ने कहा कि- "रुक-रुक कर होने वाली बारिश काफी फ्रस्ट्रेटिंग होती है। उम्मीद है अगर बारिश होती है तो बारिश होती रहेगी। अगर बारिश नहीं होती है, तो उम्मीद है कि यह रुक जाएगी। वापस आकर फिर मैदान पर जाना बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग है।" शुभमन गिल ने बताया कि हमारी टीम में कोई बदलाव नहीं हैं, हम उसी टीम के साथ खेल रहे हैं।
मिचेल सैंटनर का बयान
इस मैच को मिलाकर लगातार तीन टॉस हारने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने गेम को लेकर अपनी तैयारियों पर बात करते हुए कहा- "कल दोपहर बारिश जरूर आई थी। लेकिन हमारी अच्छी ट्रेनिंग हुई। मुझे लगता है कि हमें वही करना होगा जो हमने उस दिन किया था। थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करनी होगी।" न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में एक बदलाव किया है। कप्तान ने बताया- "एक बदलाव, टिकनर की जगह फिशर आए हैं।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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