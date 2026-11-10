IND vs NZ 3rd ODI LIVE: बारिश के कारण टॉस का टाइम बदला, मैच देर से होगा शुरू; BCCI ने दी जानकारी

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरा वनडे मैच लाइव

India vs New Zealand LIVE Score: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला आज हैमिल्टन में खेला जाना है। हालांकि, ये मैच समय पर शुरू नहीं होगा। बारिश के कारण टॉस और मैच का टाइम बदलना पड़ा है। बीसीसीआई ने बताया है कि टॉस लोकल टाइम के अनुसार दोपहर को 3 बजकर 2 मिनट पर होगा। उस समय भारत में सुबह से 7 बजकर 32 मिनट हो रहे होंगे। वहीं, मैच लोकल टाइम के अनुसार साढ़े 3 बजे शुरू होगा। उस समय भारत में सुबह 8 बज रहे होंगे। इस मैच में टीम इंडिया की निगाहें सीरीज जीतने पर होंगी। मेजबान न्यूजीलैंड की टीम चाहेगी कि वापसी की जाए और सीरीज में खुद को जीवित रखा जाए। दो मैच इस सीरीज के भारत पहले ही जीत चुका है। ऐसे कप्तान शुभमन गिल चाहेंगे कि खुद के रहते वह देश को वनडे सीरीज जिता दें, क्योंकि अगले दो मैचों में श्रेयस अय्यर कप्तान होंगे। गिल टेस्ट सीरीज की तैयारियों में व्यस्त हो जाएंगे।

10 Nov 2026, 06:53:26 AM IST India vs New Zealand LIVE Score: मैच और टॉस का समय बदला बीसीसीआई ने मैच को लेकर अपडेट दिया है, जिसमें बताया है कि टॉस लोकल टाइम के अनुसार दोपहर को 3 बजकर 2 मिनट पर होगा। उस समय भारत में सुबह से 7 बजकर 32 मिनट हो रहे होंगे। वहीं, मैच साढ़े 3 बजे शुरू होगा। उस समय भारत में सुबह 8 बज रहे होंगे।

10 Nov 2026, 06:45:19 AM IST India vs New Zealand LIVE Score: न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड दमदार न्यूजीलैंड की टीम का रिकॉर्ड हैमिल्टन में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार है। 8 मुकाबले दोनों देशों के बीच यहां खेले गए हैं। इनमें से सिर्फ एक मैच ही भारत जीता है। 6 मुकाबले मेजबान टीम ने जीते हैं और 2022 में मैच बारिश में धुल गया था।

10 Nov 2026, 06:43:49 AM IST India vs New Zealand LIVE Score: बीसीसीआई ने दिया अपडेट हैमिल्टन में खेले जाने वाले तीसरे वनडे मैच को लेकर बीसीसीआई ने टॉस से करीब 20 मिनट पहले एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें पिच पर बड़ा सा कवर लगा हुआ है और ग्राउंड स्टाफ मैदान पर काम कर रहा है। हो सकता है कि टॉस में देरी हो।

10 Nov 2026, 06:38:51 AM IST India vs New Zealand LIVE Score: बारिश कर सकती है खेल खराब तीसरे वनडे मैच के दौरान हैमिल्टन में बारिश खेल खराब कर सकती है। मैच से कुछ घंटे पहले तक हैमिल्टन में बारिश हुई है। ऐसे में मैच देर से भी शुरू हो सकता है और आने वाले समय में बारिश फिर से मैच में बाधा बन सकती है। पहले दोनों वनडे मैचों के दौरान भी बारिश ने दस्तक दी थी।

10 Nov 2026, 06:10:31 AM IST India vs New Zealand LIVE Score: 7 बजे होगा मैच में टॉस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरा वनडे मैच लोकल टाइम के अनुसार तो 3 बजे शुरू होगा, लेकिन उस समय भारत में सुबह के साढ़े 7 बजे होंगे। वहीं, टॉस की बात करें तो लोकल टाइम के अनुसार यह दोपहर को ढाई बजे होगा, लेकिन उस वक्त भारत में सुबह के 7 बजे होंगे।