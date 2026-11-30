IND vs NZ 2nd Test Day 4 Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जा रहा है। आज मैच का चौथा और बेहद अहम दिन है। भारतीय टीम सोमवार को न्यूजीलैंड की दूसरी पारी को जल्द से जल्द समेटने की फिराक में है। रविवार को स्टंप्स के समय न्यूजीलैंड का स्कोर 46 ओवर में 133/3 था। भारत को धाकड़ पेसर जसप्रीत बुमराह से काफी उम्मीदें हैं, जिन्होंने तीसरे दिन कप्तान टॉम लैथम (8) और हेनरी निकोल्स (22) को आउट किया। डेवोन कॉनवे (51) ने अर्धशतक जमाने के बाद वॉशिगंटन सुंदर का शिकार बने। भारत ने ध्रुव जुरेल (88) की प्रभावशाली पारी की बदौलत पहली पारी में 246 रन जुटाए लेकिन लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड ने मैच पर पकड़ मजबूत बनी हुई है। पहली पारी में 356 बनाने वाली कीवी को 110 रनों की बढ़त मिली थी। जुरेल ने लगभग सवा चार घंटे तक चली अपनी पारी में 170 गेंदों का समाना किया, जिसमें 14 चौके शामिल हैं। उनकी यह पारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत पर एक समय सात फॉलाऑन का खतरा मंडरा रहा था। भारत ने एक समय पर 117 रन बनाकर सात विकेट गंवाए दिए थे।