IND vs NZ 2nd Test Day 4 Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जा रहा है। आज मैच का चौथा और बेहद अहम दिन है। भारतीय टीम सोमवार को न्यूजीलैंड की दूसरी पारी को जल्द से जल्द समेटने की फिराक में है। रविवार को स्टंप्स के समय न्यूजीलैंड का स्कोर 46 ओवर में 133/3 था। भारत को धाकड़ पेसर जसप्रीत बुमराह से काफी उम्मीदें हैं, जिन्होंने तीसरे दिन कप्तान टॉम लैथम (8) और हेनरी निकोल्स (22) को आउट किया। डेवोन कॉनवे (51) ने अर्धशतक जमाने के बाद वॉशिगंटन सुंदर का शिकार बने। भारत ने ध्रुव जुरेल (88) की प्रभावशाली पारी की बदौलत पहली पारी में 246 रन जुटाए लेकिन लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड ने मैच पर पकड़ मजबूत बनी हुई है। पहली पारी में 356 बनाने वाली कीवी को 110 रनों की बढ़त मिली थी। जुरेल ने लगभग सवा चार घंटे तक चली अपनी पारी में 170 गेंदों का समाना किया, जिसमें 14 चौके शामिल हैं। उनकी यह पारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत पर एक समय सात फॉलाऑन का खतरा मंडरा रहा था। भारत ने एक समय पर 117 रन बनाकर सात विकेट गंवाए दिए थे।
भारत बनाम न्यूजीलैंड लाइव स्कोर
न्यूजीलैंड की दूसरी पारी: 146/3 (50 ओवर)
भारत की पहली पारी: 246/10 (86.1 ओवर)
न्यूजीलैंड की पहली पारी: 356/10 (116.3 ओवर)
भारत की प्लेइंग इलेवन: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, आकाश दीप, अंशुल कम्बोज, गुरनूर बराड़ और जसप्रीत बुमराह।
रचिन ने 86 गेंदों में अर्धशतक लगाया है। यह उनके टेस्ट करियर का आठवां अर्धशतक है। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा द्वारा डाले गए चौथे दिन के पहले ओवर में चौका लगाकर पचासा पूरा किया। प्रसिद्ध ने 47वें ओवर में पांच रन खर्च किए।
IND vs NZ Live Score: चौथे दिन का खेल हुआ शुरू
भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल शुरू हो चुका है। भारतीय टीम की नजरें न्यूजीलैंड की दूसरी पारी को जल्द समेटने पर हैं। रचिन रवींद्र (46) और डेरिल मिचेल (5) बैटिंग कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की पारी को 133/3 से आगे बढ़ाने उतरे हैं।