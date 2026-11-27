शुभमन गिल और टॉम लैथम (फाइल फोटो)

India vs New Zealand 2nd test day 1 LIVE Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज, शुक्रवार से क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। मोहम्मद सिराज को एक बार फिर मौका नहीं मिला है। भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग XI में एक बदलाव किया है। भारत (प्लेइंग इलेवन): केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम ब्लंडेल (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी। पिछला मुकाबला 19 से 23 नवंबर के बीच वेलिंगटन में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम मजबूत स्थिति में होने के बाद भी मैच नहीं जीत सकी। आखिरी दिन 15 ओवर से पहले ही भारतीय कप्तान शुभमन गिल को ड्रॉ पर हाथ मिलाना पड़ा। पहला मुकाबला ड्रॉ होने के बाद भारत इस मुकाबले में जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगा। क्राइस्टचर्च की पिच भी खतरनाकर और बल्लेबाजी के प्रतिकूल हो सकती है। इस मुकाबले के लिए भारत और न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI में क्या परिवर्तन होंगे, देखना दिलचस्प है। टेस्ट सीरीज के लिए भारत और न्यूजीलैंड का स्क्वॉड न्यूजीलैंड टीम: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम ब्लंडेल (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी, विल यंग, ​​डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मैथ्यू फिशर। भारत की टीम: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बराड़

27 Nov 2026, 03:09:03 AM IST India vs New Zealand 2nd test day 1 LIVE Score: भारत और न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI भारत (प्लेइंग इलेवन): केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम ब्लंडेल (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी।

27 Nov 2026, 03:06:18 AM IST India vs New Zealand 2nd test day 1 LIVE Score: भारत ने जीता टॉस, सिराज को फिर मौका नहीं मिला भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज, शुक्रवार से क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। मोहम्मद सिराज को एक बार फिर मौका नहीं मिला है। भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग XI में एक बदलाव किया है।