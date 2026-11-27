India vs New Zealand 2nd test day 1 LIVE Score: क्राइस्टचर्च में भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला, सिराज बाहर
India vs New Zealand 2nd test day 1 LIVE Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज, शुक्रवार से क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। सिराज को फिर मौका नहीं मिला है। एक बदलाव है।
India vs New Zealand 2nd test day 1 LIVE Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज, शुक्रवार से क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। मोहम्मद सिराज को एक बार फिर मौका नहीं मिला है। भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग XI में एक बदलाव किया है।
पिछला मुकाबला 19 से 23 नवंबर के बीच वेलिंगटन में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम मजबूत स्थिति में होने के बाद भी मैच नहीं जीत सकी। आखिरी दिन 15 ओवर से पहले ही भारतीय कप्तान शुभमन गिल को ड्रॉ पर हाथ मिलाना पड़ा। पहला मुकाबला ड्रॉ होने के बाद भारत इस मुकाबले में जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगा। क्राइस्टचर्च की पिच भी खतरनाकर और बल्लेबाजी के प्रतिकूल हो सकती है। इस मुकाबले के लिए भारत और न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI में क्या परिवर्तन होंगे, देखना दिलचस्प है।
India vs New Zealand 2nd test day 1 LIVE Score: भारत ने जीता टॉस, सिराज को फिर मौका नहीं मिला
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज, शुक्रवार से क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। मोहम्मद सिराज को एक बार फिर मौका नहीं मिला है। भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग XI में एक बदलाव किया है।
India vs New Zealand 2nd test day 1 LIVE Score: दूसरा टेस्ट मैच आज से
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज, शुक्रवार से हेगले ओवल क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार साढ़े तीन बजे सुबह से होगी। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान तीन बजे ही मैदान पर होंगे।