India vs New Zealand 2nd T20I Live: भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरा मैच आज, वैभव सूर्यवंशी की हो सकती है वापसी

India vs New Zealand 2nd T20I LIVE: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। भारत ने इसी मैदान पर पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से मात दी थी। दूसरे मुकाबले में फैंस को रनों का अंबार देखने को मिल सकता है। हालांकि श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम दूसरे मैच में बदलाव के साथ उतरेगी। स्टार बल्लेबाज ईशान किशन चोट के कारण बाहर हो गए, ऐसे में भारत प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव जरूर करेगा। किशन की जगह कुमार कुशाग्र को टीम में शामिल किया गया है। दूसरे मुकाबले में किशन के स्थान पर वैभव सूर्यवंशी की वापसी हो सकती है, जोकि काफी समय से बेंच पर बैठे हैं। हालांकि टीम मैनेजमेंट शिवम दूबे पर भी भरोसा जता सकती है। अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार वापसी पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा सके लेकिन सीरीज में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।