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India vs New Zealand 2nd T20I Live: भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरा मैच आज, वैभव सूर्यवंशी की हो सकती है वापसी

India vs New Zealand 2nd T20I Live: भारत बनाम न्यूजीलैंड लाइव टी20 स्कोर- भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड के बीच शनिवार को दूसरा टी20 मैच होने वाला है।

India vs New Zealand 2nd T20I Live: भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरा मैच आज, वैभव सूर्यवंशी की हो सकती है वापसी

श्रेयस अय्यर-मिचेल सेंटनर

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान |
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India vs New Zealand 2nd T20I LIVE: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। भारत ने इसी मैदान पर पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से मात दी थी। दूसरे मुकाबले में फैंस को रनों का अंबार देखने को मिल सकता है। हालांकि श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम दूसरे मैच में बदलाव के साथ उतरेगी। स्टार बल्लेबाज ईशान किशन चोट के कारण बाहर हो गए, ऐसे में भारत प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव जरूर करेगा। किशन की जगह कुमार कुशाग्र को टीम में शामिल किया गया है। दूसरे मुकाबले में किशन के स्थान पर वैभव सूर्यवंशी की वापसी हो सकती है, जोकि काफी समय से बेंच पर बैठे हैं। हालांकि टीम मैनेजमेंट शिवम दूबे पर भी भरोसा जता सकती है। अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार वापसी पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा सके लेकिन सीरीज में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

India vs New Zealand 2nd T20I Live: न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम

India vs New Zealand 2nd T20I Live: भारतीय टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, कुमार कुशाग्र

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India vs New Zealand 2nd T20I Live: न्यूजीलैंड की टीम

India vs New Zealand 2nd T20I Live: न्यूजीलैंड स्क्वॉड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, ब्लेयर टिकनर, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, काइल जैमीसन, जैकब डफी

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India vs New Zealand 2nd T20I Live: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरा टी20 मैच

India vs New Zealand 2nd T20I Live: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो चुका है। दूसरा मुकाबला शनिवार को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई है।

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