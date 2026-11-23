2 शतक, 4 अर्धशतक; 720 रन, मगर फिर भी इतिहास नहीं रच पाई टीम इंडिया; न्यूजीलैंड से मिलाना पड़ा ‘हाथ’
न्यूजीलैंड की टीम ने आखिरकार पहले टेस्ट मैच को ड्रॉ करा ही लिया। पांच दिन तक चले टेस्ट मैच में टीम इंडिया के पास पारी से मैच जीतने का मौका था, लेकिन आखिरी दिन 8 विकेट भारत नहीं निकाल पाया।
टीम इंडिया जब वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के आखिरी दिन मैदान पर उतरी तो जोश से लवरेज थी। भारत को इतिहास रचने के लिए 8 विकेट ही चाहिए थे। इनमें से दो विकेट भारत को पहले सेशन में मिल गए। ऐसा लगा कि भारत यह मैच जीत जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। भारत के पास न्यूजीलैंड की सरजमीं पर 17 साल बाद टेस्ट मैच जीतने का मौका था। यहां तक कि पहली बार भारतीय टीम पारी और रनों के अंतर से न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच जीत सकती थी, मगर ऐसा नहीं हो सका। न्यूजीलैंड ने इस टेस्ट को ड्रॉ करा लिया। हेनरी निकोल्स प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।
इस मैच में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी के तौर पर शानदार प्रदर्शन किया। दो शतक और 4 अर्धशतक भारतीय बल्लेबाजों ने जड़े, जबकि टीम ने 720 रन बनाए। हालांकि, मैच फिर भी भारत नहीं जीत पाया, क्योंकि भारतीय गेंदबाज सिर्फ 15 विकेट ही दोनों पारियों में निकाल पाए। टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको 20 विकेटों की जरूरत होती है। भारतीय टीम कोशिश करती रह गई, मगर आखिरी दिन डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी को भारत के 8 गेंदबाज मिलकर भी तोड़ नहीं पाए।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच की बात करें तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। कप्तान का ये फैसला सही साबित भी होता नजर आ रहा था, क्योंकि थोड़ी सी ओवरकास्ट कंडीशन थीं और पिच पर घास थी। इसका फायदा भारत को मिला और 4 विकेट पहले सेशन में भारत ने निकाले थे, लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड ने मैच को कंट्रोल किया। हालांकि, हेनरी निकोल्स के 175 और ग्लेन फिलिप्स की 118 रनों की पारी के चलते न्यूजीलैंड ने 368 रन बना दिए।
भारतीय बल्लेबाजों ने की थी शानदार बल्लेबाजी
भारतीय टीम पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी तो शुरुआत से लेकर आखिर तक साझेदारियां बनीं। भारत ने 720/9 पर पारी घोषित की। केएल राहुल ने 136, ऋषभ पंत ने 128, कप्तान शुभमन गिल ने 98, यशस्वी जायसवाल ने 85, देवदत्त पडिक्कल ने 80 और ध्रुव जुरेल ने 78 रन बनाए। भारत के पास 352 रनों की बढ़त थी।
टीम इंडिया के पास मैच को पारी और कुछ रनों के अंतर से जीतने का मौका था। 4 सेशन से ज्यादा समय में भारत को न्यूजीलैंड के 10 विकेट निकालने थे। चौथे दिन के आखिर तक दो विकेट भारत को मिल गए थे। पाचवें दिन के पहले सेशन में 2 विकेट और दूसरे सेशन में एक विकेट मिला। छठी जोड़ी को तोड़ने में भारत नाकामयाब रहा और फिर भारतीय कप्तान शुभमन गिल को न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों से हाथ मिलना पड़ा और मैच ड्रॉ पर खत्म हो गया। सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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