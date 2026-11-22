ऋषभ पंत इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट लाइव स्कोर वेलिंगटन

India vs New Zealand live score 1st Test Today Match: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टेस्ट वेलिंगटन में खेला जा रहा है। पहले तीन दिन के खेल में भारतीय टीम ने इस मैच में अच्छी खासी पकड़ बना ली है। चौथे दिन भारत की नजरें मेजबानों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेलने पर होगी। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स के शतकों के दम पर 368 रन बोर्ड पर लगाए थे। इसके जवाब में भारत के लिए केएल राहुल ने शतक जड़ा। वहीं कप्तान शुभमन गिल मात्र 2 रन से सेंचुरी से चूके। यशस्वी जायसवाल ने 85 तो देवदत्त पडिक्कल ने 80 रनों की धमाकेदार पारी खेली। ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। चौथे दिन उनकी नजरें इसे शतक में तबदील करने पर होगी। IND vs NZ Test Scorecard: भारत लाइव स्कोर- 538/4 न्यूजीलैंड स्कोर- 368

22 Nov 2026, 04:22:04 AM IST IND vs NZ LIVE Score: कंबोज ने जड़ा छक्का IND vs NZ LIVE Score: पारी का 137वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स का स्वागत कंबोज ने छक्के के साथ किया। कीवी गेंदबाज उन्हें ओवरपिच गेंद डाल बैठा जिसका फायदा उठाते हुए भारतीय बल्लेबाज ने गेंद को सीधा बाउंड्री के पार पहुंचाया। कंबोज 34 के निजी स्कोर पर पहुंच गए हैं।

22 Nov 2026, 04:12:17 AM IST IND vs NZ LIVE Score: पंत-कंबोज के बीच अर्धशतकीय साझेदारी IND vs NZ LIVE Score: ऋषभ पंत और अंशुल कंबोज के बीच 5वें विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी हो गई है। यह पार्टनरशिप मात्र 54 गेंदों में पूरी हुई। न्यूजीलैंड को यह रन काफी चुभने वाले हैं। हैरानी की बात यह है कि कंबोज ने इसमें 25 रनों का योगदान दिया है।

22 Nov 2026, 04:06:40 AM IST IND vs NZ LIVE Score: ऋषभ पंत ने शतक की तरफ बढ़ाए कदम IND vs NZ LIVE Score: ऋषभ पंत 73 के निजी स्कोर पर पहुंच गए हैं। वह इस पारी में शतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय बन सकते हैं। उनसे पहले केएल राहुल ने सेंचुरी लगाई थी। कप्तान शुभमन गिल मात्र 2 रन से चूक गए थे। उन्हें 98 के निजी स्कोर पर जैकब डफी ने आउट किया था।

22 Nov 2026, 03:56:43 AM IST IND vs NZ LIVE Score: भारत ने रचा इतिहास IND vs NZ LIVE Score: 131वें ओवर में ऋषभ पंत ने काइल जैमिसन को सामने की तरफ छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 520 के पार पहुंचाया। इसी के साथ टीम इंडिया ने इतिहास रचा। यह भारत का न्यूजीलैंड में एक पारी में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले टीम इंडिया ने 2009 में मेजबान टीम के खिलाफ 520 रन बनाए थे।

22 Nov 2026, 03:44:44 AM IST IND vs NZ LIVE Score: पहले 3 ओवर में 21 रन IND vs NZ LIVE Score: अंशुल कंबोज की धुआंधार बैटिंग के दम पर भारत ने चौथे दिन के पहले तीन ओवर में ही 21 रन बटौर लिए हैं। इनमें से 19 रन कंबोज ने बनाए हैं, जबकि पंत ने 2। भारत ऐसे ही शुरुआत चाहिए थी।

22 Nov 2026, 03:41:58 AM IST IND vs NZ LIVE Score: अंशुल कंबोज मचा रहे हैं तबाही IND vs NZ LIVE Score: कंबोज ने चौथे दिन की शुरुआत काफी शानदार की है। वह प्रॉपर बल्लेबाज की तरह शॉट खेल रहे हैं। लगातार पुल शॉट्स खेलकर रन बटौर रहे हैं। भारत का स्कोर 500 के पार पहुंच गया है। वह 14 गेंदों पर 16 रन बना चुके हैं। पंत 56 रन बनाकर खेल रहे हैं।

22 Nov 2026, 03:37:11 AM IST IND vs NZ LIVE Score: अंशुल कंबोज ने लगाया दिन का पहला चौका IND vs NZ LIVE Score: दिन का दूसरा ओवर लेकर आए काइल जैमिसन ने पहली दो गेंदें ओवरपिच डाली, इसका फायदा उठाते हुए अंशुल कंबोज ने उन्हें बैक टू बैक दो चौके लगा दिए। पहला चौका उन्होंने फ्लिक शॉट की मदद से लेग साइड में लगाया तो दूसरा सामने की तरफ।

22 Nov 2026, 03:33:38 AM IST IND vs NZ LIVE Score: नाथन स्मिथ डाल रहे हैं पहला ओवर IND vs NZ LIVE Score: नाथन स्मिथ के साथ न्यूजीलैंड ने चौथे दिन की शुरुआत की है। वह पारी का 126वां ओवर डाल रहे हैं। ऋषभ पंत ने पहली गेंद पर एक रन लेकर स्ट्राइक अंशुल कंबोज को दे दी है। कंबोज बतौर नाइट वॉचमैन मैदान पर उतरे थे।