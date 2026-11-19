जसप्रीत बुमराह की क्लास भी पड़ी फीकी, न्यूजीलैंड के 2 बल्लेबाजों ने काटा गदर; एक ने ठोका शतक और दूसरा…
भारतीय टीम अब वेलिंगटन टेस्ट मैच के पहले दिन खुद को अच्छी स्थिति में महसूस नहीं पा रही होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड ने 240 से ज्यादा रन बना लिए हैं और अभी 5 ही विकेट गिरे हैं। बुमराह ने 3 विकेट निकाले हैं।
India vs New Zealand 1st Test Day 1 Match Report: इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट वेलिंगटन में खेला जा रहा है। इस मैच के पहले दिन भारतीय टीम की शुरुआत दमदार रही, मगर इसके बाद न्यूजीलैंड ने अपना ए गेम दिखाया और भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। पहले दिन का पहला सेशन ही सिर्फ टीम इंडिया के नाम रहा था, क्योंकि अगले दो सेशन में मेजबान न्यूजीलैंड ने डॉमिनेट किया।
पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 243 रन बना लिए हैं। इनमें से 4 विकेट भारत को पहले ही सेशन में मिल गए थे, जबकि एक विकेट दूसरे सेशन में जसप्रीत बुमराह ने चटका दिया था। हालांकि, तीसरे सेशन में शतक जड़ने वाले हेनरी निकोल्स का कैच छूट गया था, जिसकी वजह से दिन के आखिरी सेशन में भारतीय टीम खाली हाथ लौटी। दूसरी नई गेंद भी टीम इंडिया ने ले ली है।
न्यूजीलैंड के लिए हेनरी निकोल्स 113 रन और ग्लेन फिलिप्स 93 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं। हेनरी निकोलस पहले ही ओवर में बल्लेबाजी के लिए आ गए थे और आखिर तक मैदान पर डटे रहे। उनके और फिलिप्स के बीच 173 रनों की साझेदारी हो चुकी है। ऐसे में भारत इस मैच में पहले दिन के खेल के बाद मेजबानों के मुकाबले थोड़ा पीछे है।
इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। उनके फैसले पर जसप्रीत बुमराह खरे उतरे और उन्होंने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम को बोल्ड कर दिया था। जल्द ही कुछ और विकेट भारत को मिले और पहले सेशन में 23 ओवर में भारत ने सिर्फ 60 रन दिए थे और 4 बड़े विकेट अपने नाम किए थे।
दूसरे सेशन के लिए लंच के बाद भारतीय टीम लौटी तो कुछ ओवर के बाद एक और सफलता जसप्रीत बुमराह ने भारत को दिला दी। हालांकि, ये दिन के खेल की आखिरी विकेट थी। उस समय न्यूजीलैंड का स्कोर 70/5 था, लेकिन पहले दिन के खेल के बाद स्कोर 243/5 था। टॉम लैथम का खाता नहीं खुला था। डेवन कॉनवे ने 4 रन बनाए थे, जबकि 15 रन रचिन रविंद्र के बल्ले से आए, एक रन डेरिल मिचेल ने बनाया और 5 रन टॉम ब्लंडेल के बल्ले से आए। निकोल्स 113 और फिलिप्स 94 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं।
टीम इंडिया ने पहले दिन के पहले सेशन में 23 ओवर में 60 रन देकर 4 विकेट निकाले थे, जबकि दूसरे सेशन में 26 ओवर गेंदबाजी की, एक विकेट निकाला और 80 रन दिए। तीसरा सेशन पूरी तरह न्यूजीलैंड के नाम रहा, जिसमें 33 ओवर भारत ने फेंके 103 रन लुटाए और किसी को विकेट नहीं मिला। एक विकेट का मौका जरूर आया, जब शतक लगाने के बाद निकोल्स आउट हो सकते थे, लेकिन देवदत्त पडिक्कल और ऋषभ पंत की एक गलती की वजह से कैच ड्रॉप हो गया। जसप्रीत बुमराह को 3 विकेट मिले हैं, जबकि अंशुल कंबोज और आकाशदीप ने 1-1 विकेट अपने नाम की। प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर खाली हाथ रहे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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