टीम इंडिया ने लंच तक न्यूजीलैंड की लगा दी लंका, जानिए कौन जीता था टॉस और कैसी है प्लेइंग 11?
टीम इंडिया ने पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के पहले सेशन में न्यूजीलैंड की लंका लगा दी। भारतीय तेज गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। इस मैच में टॉस कौन जीता और प्लेइंग इलेवन कैसी है? ये भी जान लीजिए।
टीम इंडिया ने वेलिंगटन में जारी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के पहले दिन के पहले सेशन में न्यूजीलैंड की लंका लगाकर रख दी। भारतीय तेज गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। चार विकेट लंच तक भारतीय गेंदबाजों ने निकाले और मेजबानों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। इस मैच में टॉस किस टीम ने जीता और दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन कैसी है? ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि मैच लोकल टाइम के अनुसार तो 10 बजे शुरू हुआ था, लेकिन उस समय भारत में सुबह के साढ़े 3 बज रहे थे और टॉस को 3 बजे ही हो गया था।
सबसे पहले बात करते हैं कि टॉस किस टीम ने जीता? इसका जवाब यह है कि भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। अगर टॉम लैथम टॉस जीतते तो वे भी निश्चित रूप से ऐसा ही करते। इसके पीछे की वजह यह है कि पिच पर अच्छी खासी घास थी। सुबह का सत्र था और फ्रेश पिच से तेज गेंदबाजों को मदद मिलने वाली थी। ऐसा ही कुछ हुआ और न्यूजीलैंड पर भारतीय टीम पहले सेशन में भारी पड़ी।
न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन तीसरी गेंद पर ही जसप्रीत बुमराह ने पहला विकेट चटका दिया। कप्तान टॉम लैथम को शून्य पर बुमराह ने बोल्ड कर दिया। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए ज्यादा इंतजार भारत को नहीं करना पड़ा। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर अंशुल कंबोज ने डेवन कॉनवे को आउट कर दिया। इसके बाद एक साझेदारी भी न्यूजीलैंड के लिए पनपी, लेकिन आकाश दीप ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर रचिन रविंद्र को चलता किया और फिर 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर डेरिल मिचेल को बुमराह ने आउट कर दिया। इस तरह पहले सेशन में 60 रन ही कीवी टीम बना सकी और 4 विकेट खो दिए।
इस मैच में टॉस भारतीय समय के अनुसार सुबह 3 बजे हो गया था। ऐसे में बहुत से लोगों को यह भी जानकारी नहीं होगी कि कौन-कौन प्लेइंग इलेवन में शामिल है? आप नीचे दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन देख सकते हैं, मगर माना जा रहा था कि रविंद्र जडेजा इस मैच में खेलेंगे, लेकिन कप्तान और कोच की सोच अलग दिखी। उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को मैदान पर उतारा।
भारत (प्लेइंग XI): केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा
न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी और जैकब डफी
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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