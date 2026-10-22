IND vs NZ T20I LIVE Score: टीम इंडिया को आज से मिलेगी न्यूजीलैंड से चुनौती, मुकाबला होगा खास

India vs New Zealand 1st T20I LIVE Score: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की T20 सीरीज का आगाज आज यानी गुरुवार 22 अक्टूबर से हो रहा है। टीम इंडिया के लिए यह सबसे कठिन दौरों में से एक है। आखिरी बार दोनों टीमों की भिड़ंत टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में हुई थी, जहां भारत ने कीवी टीम को बुरी तरह हराया था। ऐसे में मेजबान न्यूजीलैंड की टीम चाहेगी कि भारत को यहां हराया जाए और वर्ल्ड कप की हार के जख्मों पर थोड़ा मरहम लगाया जाए। ये मुकाबला लोकल टाइम के अनुसार तो रात को 8 बजे से शुरू होगा, लेकिन उस समय भारत में दोहर के साढ़े 12 बजे होंगे।