IND vs NZ T20I LIVE Score: टीम इंडिया को आज से मिलेगी न्यूजीलैंड से चुनौती, मुकाबला होगा खास

India vs New Zealand LIVE Score: पहला टी20 मैच आज
टीम इंडिया का न्यूजीलैंड दौरा आज से शुरू हो रहा है। पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज क्राइस्टचर्च में खेला जाना है। दोनों देशों के बीच एक इंटेंस सीरीज देखने को मिल सकती है।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 लाइव स्कोर
India vs New Zealand 1st T20I LIVE Score: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की T20 सीरीज का आगाज आज यानी गुरुवार 22 अक्टूबर से हो रहा है। टीम इंडिया के लिए यह सबसे कठिन दौरों में से एक है। आखिरी बार दोनों टीमों की भिड़ंत टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में हुई थी, जहां भारत ने कीवी टीम को बुरी तरह हराया था। ऐसे में मेजबान न्यूजीलैंड की टीम चाहेगी कि भारत को यहां हराया जाए और वर्ल्ड कप की हार के जख्मों पर थोड़ा मरहम लगाया जाए। ये मुकाबला लोकल टाइम के अनुसार तो रात को 8 बजे से शुरू होगा, लेकिन उस समय भारत में दोहर के साढ़े 12 बजे होंगे।
भारत की संभावित XI: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव/वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह
न्यूजीलैंड की संभावित XI: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन
India vs New Zealand LIVE Score: पहला टी20 मैच आज
टीम इंडिया का न्यूजीलैंड दौरा आज से शुरू हो रहा है। पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज क्राइस्टचर्च में खेला जाना है। दोनों देशों के बीच एक इंटेंस सीरीज देखने को मिल सकती है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।