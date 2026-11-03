भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला ODI मैच कल, 4 नवंबर को: इंडियन गेंदबाजों के सामने होगी बड़ी चुनौती
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच वनड मैचों की सीरीज का आगाज बुधवार से हो रहा है। पहला मुकाबला ऑकलैंड में खेला जाएगा। इस मैच के लिए भारतीय टीम के गेंदबाजों की चुनौती होगी।
बुधवार को ईडन पार्क में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले पहले वनडे मैच में भारत के अनुभवहीन तेज गेंदबाजी आक्रमण के सामने केवल नई गेंद से गेंदबाजी करने के अलावा भी कई अन्य चुनौतियां होंगी। जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा के उपलब्ध न होने के कारण, शुरुआती विकेट दिलाने और साथ ही बीच के ओवरों और डेथ ओवरों में रनों की गति पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी अब बाकी तेज गेंदबाजों पर होगी।
न्यूजीलैंड में किसी भी विदेशी गेंदबाजी आक्रमण के लिए, शुरुआती कुछ ओवर एक बड़ी परीक्षा की तरह हो सकते हैं। वहां की परिस्थितियां गेंद को मूवमेंट दे सकती हैं, हवा स्विंग में मदद कर सकती है और मेजबान टीम के बल्लेबाज अपने मैदानों के आकार का बखूबी फायदा उठाना जानते हैं। भारत के लिए चुनौती यह होगी कि वे शुरुआती मदद का पूरा फायदा उठाएं, ताकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को क्रीज पर जमने का मौका न मिले।
बुमराह की अनुपस्थिति में गेंदबाजों की होगी कड़ी परीक्षा
अर्शदीप सिंह से उम्मीद होगी कि वे अपने बाएं हाथ के एंगल और नई गेंद को स्विंग कराने की अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल करें। हालांकि, बड़ा सवाल यह है कि जब शुरुआती मूवमेंट खत्म हो जाएगा, तब क्या बाकी गेंदबाज दबाव बनाए रख पाएंगे? बुमराह की गैरमौजूदगी इसलिए भी अहम है क्योंकि वे न केवल विकेट चटकाते हैं, बल्कि गेंदबाजी पर बेहतरीन नियंत्रण भी रखते हैं। अहम मौकों पर किफायती गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज कप्तान को काफी लचीलापन देता है। उनके बिना पारी के तीनों चरणों में भारत के गेंदबाजी संसाधनों की कड़ी परीक्षा होगी। प्रसिद्ध कृष्णा के उपलब्ध न होने से भारत के पास तेज गेंदबाजी के विकल्प और भी कम हो गए हैं, जिससे मौजूद गेंदबाजों का प्रदर्शन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बीच के ओवरों में न्यूजीलैंड को हावी होने से रोकने में कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की भूमिका भी अहम होगी।
सेट बल्लेबाजी क्रम के साथ नहीं उतरेगी न्यूजीलैंड
दूसरी ओर, न्यूजीलैंड की टीम भी पूरी तरह से सेट बल्लेबाजी क्रम के साथ मैदान पर नहीं उतर रही है। मेजबान टीम कई खिलाड़ियों की चोटों से जूझ रही है; रचिन रवींद्र और मार्क चैपमैन वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। वहीं, ओपनर डेवोन कॉनवे भी बुधवार के मैच से बाहर हो गए हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान तेज गेंदबाज मैट हेनरी से टकराने के बाद उन्हें 'कनकशन' (सिर में चोट) हो गया है। कॉनवे का न होना मेजबान टीम के लिए काफी मुश्किल पैदा करने वाला है, क्योंकि नई गेंद का सामना करने और पारी को संवारने की उनकी क्षमता टॉप ऑर्डर को मजबूती देती है। रवींद्र के न होने से टीम एक ऐसे बहुमुखी बाएं हाथ के बल्लेबाज से वंचित हो गई है जो गेंदबाजी में भी योगदान दे सकता है, जबकि चैपमैन के चोटिल होने से मिडिल ऑर्डर में एक और आक्रामक विकल्प कम हो गया है। हेनरी निकोल्स और टिम सीफर्ट को टीम में शामिल किया गया है, लेकिन स्थापित खिलाड़ियों की जगह लेना सिर्फ किसी दूसरे खिलाड़ी को उसी बैटिंग पोजीशन पर उतारने भर की बात नहीं होती। इसलिए, कप्तान मिशेल सेंटनर अब टॉम लैथम, डेरिल मिशेल और ग्लेन फिलिप्स जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की ओर देखेंगे, ताकि वे बड़ी जिम्मेदारी उठा सकें। खासकर फिलिप्स ने दिखाया है कि वे कुछ ही ओवरों में पूरी पारी का रुख बदल सकते हैं।
रोहित और कोहली पर होंगी निगाहें
दूसरी ओर, रोहित शर्मा और विराट कोहली की वनडे फॉर्मेट में वापसी से भारत का आत्मविश्वास बढ़ेगा और शुभमन गिल टीम की कमान संभालेंगे। इन दो सीनियर बल्लेबाजों की मौजूदगी टीम को अनुभव और संयम देती है, खासकर ऐसी परिस्थितियों में जहां शुरुआती ओवरों में तुरंत आक्रामक होने के बजाय धैर्य रखने की जरूरत होती है। रोहित मूव होती गेंद के खिलाफ अपने अनुभव का इस्तेमाल करना चाहेंगे, जबकि कोहली की स्ट्राइक रोटेट करने और खराब गेंदों पर रन बटोरने की क्षमता पारी को आगे बढ़ाने में अहम साबित हो सकती है। गिल पर टीम की कप्तानी करने और सही समय पर गेंदबाजी में बदलाव करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी।
भारत ने जीती थी टी-20 सीरीज, लेकिन वनडे में अलग चुनौती
भारत ने इससे पहले की टी20 सीरीज 3-2 से जीती थी, लेकिन वनडे फॉर्मेट एक अलग तरह की चुनौती पेश करता है। लंबे फॉर्मेट वाले इस खेल में अनुशासन, धैर्य और 50 ओवरों तक दबाव झेलने की क्षमता की जरूरत होती है। भारत के लिए, पहला मुकाबला अपने तेज गेंदबाजों की गहराई को परखने का मौका होगा। वहीं न्यूजीलैंड के लिए, चुनौती चोटों की समस्या से उबरने और अपनी जानी-पहचानी परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने की होगी। ईडन पार्क में, जहां बाउंड्री और मैदान का आकार बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए खेल को दिलचस्प बना सकता है, वहां जीत-हार का फैसला इस बात से हो सकता है कि कौन सी टीम इन परिस्थितियों के साथ जल्दी तालमेल बिठा पाती है। पहला वनडे बुधवार को भारतीय समयानुसार सुबह 7.30 बजे शुरू होगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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