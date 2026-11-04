बारिश ने डाला मैच में खलल, क्या DLS मेथड से मिल पाएगी टीम इंडिया को जीत? जानिए क्या हैं नियम
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच में बारिश ने मैच खलल डाला है। क्या DLS मेथड से टीम इंडिया को अभी जीत मिल जाएगी? इसके बारे में जान लीजिए कि नियम क्या कहते हैं।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच में भारतीय टीम की जीत में बाधा बारिश बन गई है। 11वें ओवर में बारिश के कारण खेल रुका। न्यूजीलैंड की टीम को 185 रनों पर भारत ने ढेर कर दिया था। इसके बाद भारत ने 10.5 ओवर में एक विकेट खोकर 54 रन बना लिए हैं। इसके बाद अब अगर मैच होता है और ओवर कम होते हैं तो भारत का रिवाइज्ड टारगेट क्या होगा और डीएलएस मेथड यानी डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड के हिसाब से भारत का पार स्कोर क्या होगा? क्या अभी भारतीय टीम को जीत मिल सकती है? इन सभी सवालों के जवाब आप जान लीजिए।
सबसे पहले बात करते हैं कि अगर बारिश के कारण इस मैच की दूसरी पारी को 10 ओवर शॉर्ट किया जाता है तो फिर भारत का रिवाइज्ड टारगेट 40 ओवर में 167 होगा, जबकि 20 ओवर मैच से कटे तो फिर 30 ओवर में भारत के सामने जीत के लिए 137 रनों का लक्ष्य होगा। वहीं, अगर मैच से 30 ओवर बारिश के कारण काटे जाते हैं तो भारत के सामने जीत के लिए लक्ष्य 92 का होगा। वनडे मैच में नतीजे के लिए दूसरी पारी में कम से कम 20 ओवर होने चाहिए।
वहीं, अगर डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड इस मैच में लागू हुआ तो फिर अभी भारत को जीत नहीं मिलेगी। इस मैच में न्यूजीलैंड ने 185 रन सभी विकेट खोकर बनाए थे और भारत 10.5 ओवर में 1 विकेट खोकर 54 रन बना चुका है। भारत की मैच को जीतने की स्थिति में लग रहा है, लेकिन अभी के लिए डीएलएस मेथड यहां लागू नहीं होगा और भारत को जीत नसीब नहीं होगी, क्योंकि वनडे इंटरनेशनल मैच में अगर किसी टीम ने पहली पारी में पूरे 50 ओवर खेले हैं या फिर सभी विकेट खो दिए हैं, तो दूसरी पारी में नियम यह है कि आपको कम से कम 20 ओवर बल्लेबाजी करने होगी।
भारत ने इस मैच में 20 ओवर बल्लेबाजी नहीं की है। ऐसे में अगर बारिश ने मैच नहीं होने दिया तो यह मैच रद्द कर दिया जाएगा और मैच बेनतीजा घोषित होगा। वहीं, अगर मैच हुआ और 20 वें ओवर के खत्म होने के बाद बारिश आती है और उस समय भारत का स्कोर 1 विकेट पर 47, 2 विकेट गिरने पर 59, तीन विकेट गिरने पर 73 और 4 विकेट गिरने पर 91 रनों तक पहुंच जाता है तो भारत को जीत मिल जाएगी। अभी की स्थिति में मैच बेनतीजा रहेगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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