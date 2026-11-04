IND vs NZ 1st ODI Live Score: कोहली-रोहित धमाल मचाने को तैयार, कुछ ही देर में होगा टॉस

IND vs NZ 1st ODI Live Score: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की वनडे सीरीज का आगाज आज यानी बुधवार, 4 नवंबर से होने जा रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाना है। यह वही मैदान है जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला गया था। भारत को उस मैच में हार का सामना करना पड़ा था। इस सीरीज में एक बार फिर हर किसी की नजरें विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे स्टार खिलाड़ियों पर रहने वाली है। वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों दिग्गजों के लिए हर सीरीज इंपोर्टेंट रहने वाली है। वनडे टीम काफी दिनों से यहां की परिस्थितियों में खुद को ढालने में लगी है, ऐसे में उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस वनडे सीरीज में भी दमदार रहेगा। भारत बनाम न्यूजीलैंड मुकाबले का टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजे होगा, जबकि मैच साढ़े 7 बजे शुरू होगा।