IND vs NZ 1st ODI Live Score: कोहली-रोहित धमाल मचाने को तैयार, कुछ ही देर में होगा टॉस

IND vs NZ Live Score: 7 बजे होगा टॉस
IND vs NZ Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे का टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजे होगा। वहीं मैच आधे घंटे बाद यानी 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।
India vs New Zealand 1st ODI LIVE स्कोर
IND vs NZ 1st ODI Live Score: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की वनडे सीरीज का आगाज आज यानी बुधवार, 4 नवंबर से होने जा रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाना है। यह वही मैदान है जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला गया था। भारत को उस मैच में हार का सामना करना पड़ा था। इस सीरीज में एक बार फिर हर किसी की नजरें विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे स्टार खिलाड़ियों पर रहने वाली है। वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों दिग्गजों के लिए हर सीरीज इंपोर्टेंट रहने वाली है। वनडे टीम काफी दिनों से यहां की परिस्थितियों में खुद को ढालने में लगी है, ऐसे में उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस वनडे सीरीज में भी दमदार रहेगा। भारत बनाम न्यूजीलैंड मुकाबले का टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजे होगा, जबकि मैच साढ़े 7 बजे शुरू होगा।
IND vs NZ Live Score: 7 बजे होगा टॉस
IND vs NZ Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे का टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजे होगा। वहीं मैच आधे घंटे बाद यानी 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।
IND vs NZ Live Score: रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड में नहीं लगाया कभी वनडे शतक
IND vs NZ Live Score: रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड में कभी भी ODI शतक नहीं बनाया है, 13 पारियों में उनका औसत 36.41 और स्ट्राइक रेट 72.95 रहा है।
IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड की संभावित XI
IND vs NZ Live Score: टिम सीफर्ट, विल यंग, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी, मैट हेनरी
IND vs NZ Live Score: कैसा रहेगा ऑकलैंड की पिच का मिजाज?
IND vs NZ Live Score: यह पिच T20I जैसी नहीं होगी, इसलिए बैट और बॉल के बीच कुछ बैलेंस रहने की उम्मीद है। हमेशा की तरह अच्छे बाउंस की उम्मीद करें। मौसम ज़्यादातर साफ़ है और खेल में रुकावट नहीं आएगी।
IND vs NZ Live Score: भारत की संभावित XI
IND vs NZ Live Score: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर/कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह
IND vs NZ Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड स्क्वॉड
IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड टीम: हेनरी निकोल्स, विल यंग, टॉम लैथम (विकेट कीपर), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, जैकब डफी, नाथन स्मिथ, मैथ्यू फिशर, ब्लेयर टिकनर, टिम सीफर्ट, काइल जैमीसन
इंडिया टीम: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अंशुल कंबोज, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, नमन धीर, औकिब नबी, रुतुराज गायकवाड़, ईशान किशन
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