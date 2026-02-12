होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India vs Namibia Probable Playing XI Ind to make 2 changes because Jasprit Bumrah will return and Sanju Samson as well
India की Playing XI में 2 बदलाव होने की पूरी-पूरी संभावना, जानिए कौन-कौन हो सकता है बाहर?

India की Playing XI में 2 बदलाव होने की पूरी-पूरी संभावना, जानिए कौन-कौन हो सकता है बाहर?

संक्षेप:

India vs Namibia Playing XI: टीम इंडिया और नामीबिया के बीच आज दिल्ली में टी20 विश्व कप का लीग मैच खेला जाना है। इस मैच में भारतीय टीम दो बदलावों के साथ उतरने वाली है। इसका संकेत प्रैक्टिस सेशन में मिल गया था।

Feb 12, 2026 01:07 pm ISTVikash Gaur
India vs Namibia Playing XI: टीम इंडिया और नामीबिया के बीच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टी20 विश्व कप 2026 का 18वां लीग मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों का इस विश्व कप में ये दूसरा-दूसरा मैच है। भारतीय टीम पहला मैच जीत चुकी है, जबकि नामीबिया को नीदरलैंड से हार का सामना करना पड़ा था। नामीबिया के लिए इस मैच हार उसके सुपर 8 में जाने के रास्ते बंद कर देगी, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले भारतीय टीम बड़ी जीत हासिल करना चाहेगी। हालांकि, टीम में दो बड़े बदलाव होने की पूरी-पूरी संभावना है।

टीम इंडिया की जो प्लेइंग इलेवन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यूएसए के खिलाफ टी20 विश्व कप 2026 के आगाज मैच में थी। उसमें कम से कम दो बदलाव होने की पूरी संभावना है। एक बदलाव तो जाहिर है कि जसप्रीत बुमराह को लेकर होगा। उनकी जगह मोहम्मद सिराज टी20 विश्व कप के पहले मैच में खेले थे और दमदार गेंदबाजी की थी, लेकिन दिल्ली में जसप्रीत बुमराह खेलने वाले हैं।

मोहम्मद सिराज या फिर अर्शदीप सिंह में से किसी एक तेज गेंदबाज को बाहर बैठना पड़ेगा। पिछले कुछ मैचों के कॉम्बिनेशन को देखें तो भले ही सिराज ने अच्छी गेंदबाजी यूएसए के खिलाफ की थी, लेकिन अर्शदीप के साथ टीम मैनेजमेंट बना रहेगा। सिराज ऐसे में बाहर बैठेंगे।

दूसरा बदलाव भारत की प्लेइंग इलेवन में ओपनिंग में देखने को मिलेगा। अभिषेक शर्मा बीमारी की वजह से नामीबिया के खिलाफ मैच में उपलब्ध नजर नहीं आएंगे। वे अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन अब डिस्चार्ज हो गए हैं, लेकिन रिकवरी का समय उनको चाहिए। ऐसे में संजू सैमसन पारी की शुरुआत करते हुए नजर आने वाले हैं।

टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन संभावित

संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह

नामीबिया की टीम की बात करें तो उसे पहले मैच में नीदरलैंड से हार मिली थी। ऐसे में कुछ बदलाव हो भी सकते हैं और बेस्ट ऑप्शन तो टीम में वही उपलब्ध थे, जो नीदरलैंड से इसी मैदान पर खेले थे। यही कारण है कि शायद कोई बदलाव टीम में नजर न आए। हालांकि, कप्तान ने इस बात से निराश जाहिर की है कि उन्हें अंडर लाइट्स प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला।

नामीबिया की संभावित प्लेइंग इलेवन

लोरेन स्टीनकैंप, जान फ्रिलिंक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेजे स्मिट, ज़ेन ग्रीन (विकेट कीपर), डायलन लीचर, रूबेन ट्रम्पेलमैन, विलेम मायबर्ग, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, मैक्स हेइंगो

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


