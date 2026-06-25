India vs Ireland Match Timing: आखिरकार अचानक क्यों बदलना पड़ा T20 सीरीज के मैचों का टाइम? जानिए
India vs Ireland T20I Series Match Timing: इंडिया वर्सेस आयरलैंड टी20 मैचों की टाइमिंग में बदलाव क्रिकेट आयरलैंड ने किया है। इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं, बल्कि इंग्लैंड में जारी आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 है।
इंडिया और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज की शुरुआत शुक्रवार 26 जून से होने वाली है, लेकिन इससे पहले इन मैचों की टाइमिंग में बदलाव हो गया है। बुधवार की देर रात क्रिकेट आयरलैंड ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि मैच अब अपने निर्धारित समय से एक घंटे पहले शुरू होंगे। पहले इंडिया वर्सेस आयरलैंड टी20 मैचों की शुरुआत लोकल समय के अनुसार दोपहर को ढाई बजे होनी थी, जबकि उस समय भारत में शाम के 7 बज रहे होते, लेकिन अब मैच दोपहर को डेढ़ बजे से शुरू होंगे, उस समय भारत में शाम के 6 बज रहे होंगे। मेजबान बोर्ड को ऐसा क्यों करना पड़ा है? इसके पीछे की वजह जान लीजिए।
दरअसल, मेजबान क्रिकेट बोर्ड यानी क्रिकेट आयरलैंड को इस वजह से मैचों की टाइमिंग बदलनी पड़ी है, क्योंकि उसी समय आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भी खेले जाने हैं। आमतौर पर इंडिया के टी20 इंटरनेशनल मैच शाम को 7 बजे से ही शुरू होते हैं, लेकिन लंबे समय के बाद पहली बार ऐसा होगा, जब साढ़े 5 बजे टॉस हो जाएगा और 6 बजे मैच शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप का मैच भी शाम को 7 बजे शुरू होना है।
दो मैचों की इस छोटी सी सीरीज की टाइमिंग बदलने के पीछे का उद्देश्य साफ है कि दो मैच ओवरलैप न हों। हालांकि, सिर्फ एक ही घंटे की बात है, लेकिन फिर भी सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए मैचों की टाइमिंग बदली गई है। क्रिकेट आयरलैंड ने क्रिकबज से इस बात की पुष्टि की है कि इंडिया के मैचों के शुरू होने का समय तय करते समय विमेंस वर्ल्ड कप मैच को भी ध्यान में रखा गया था।
क्रिकेट आयरलैंड को 26 जून और 28 जून को होने वाले इन मैचों की टाइमिंग में बदलाव के लिए इंडियन ब्रॉडकास्टर से भी बात करनी पड़ी है। इस सीरीज के लिए इंडियन मीडिया पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है। अमूमन इंडिया जो भी टी20 इंटरनेशनल मैच खेलती है, उसकी टाइम शाम के सात बजे मैच के शुरू होने की होती है, लेकिन माना जा रहा है कि सोनी स्पोर्ट्स ने क्लैश कम करने के लिए बदले हुए समय पर सहमति दे दी है, भले ही थोड़ा ही सही। हालांकि, इंग्लैंड में खेले जाने वाले टी20 मैचों की टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन कुछ मैचों की टाइमिंग पहले ही अलग है।
ये है इंग्लैंड में इंडिया के मैचों की टाइमिंग
आयरलैंड सीरीज के बाद इंग्लैंड में एक जुलाई से टीम इंडिया पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। इस सीरीज का दूसरा और पांचवां मैच शाम को सात बजे से शुरू होगा, जबकि पहले, तीसरे और चौथे मैच की शुरुआत रात को 10 बजे होगी। इस सीरीज के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत साढ़े 3 बजे रखी गई है। इंग्लैंड सीरीज के लिए इंडिया में ब्रॉडकास्टर सोनी स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग और जियोस्टार डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट