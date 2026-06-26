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IND vs IRE T20I: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का इंतजार, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कैसी होगी भारतीय XI?

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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India vs Ireland Probable XI- इंडिया वर्सेस आयरलैंड पहला टी20 आज बेलफास्ट में खेला जाना है। वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजरें रहेगी। यह बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर का भी पहला टी20 है।

IND vs IRE T20I: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का इंतजार, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कैसी होगी भारतीय XI?

India vs Ireland Probable XI- इंडिया वर्सेस आयरलैंड दो मैच की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज बेलफास्ट में खेला जाना है। यह मैच टीम इंडिया के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारत का यह पहला मैच होगा। अय्यर भारत के 15वें टी20 कप्तान होंगे। इसके अलावा हर किसी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर भी रहने वाली है। आईपीएल 2026 और डोमेस्टिक क्रिकेट में लाजवाब प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने चयनकर्ताओं को सीनियर टीम में चुनने के लिए मजबूर किया है। वैभव सूर्यवंशी मात्र 15 साल के हैं, अगर आज उन्हें डेब्यू का मौका मिलता है तो वह इतिहास रच देंगे। वैभव भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन सकते हैं, इस मामले में वह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। भारत बनाम आयरलैंड टी20 मैच का टॉस भारतीय समयानुसार 5 बजकर 30 मिनट पर होगा, जबकि मैच 6 बजे शुरू होगा।

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वैभव सूर्यवंशी को क्या मिलेगा डेब्यू का मौका?

भारत के पास अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के रूप में एक बेस्ट ओपनिंग पेयर है। अगर श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर पहले टी20 में वैभव सूर्यवंशी को मौका देते हैं तो यह जोड़ी टूटेगी। मैच से पहले टीम इंडिया ने जो प्रैक्टिस सेशन किया उसमें अभिषेक शर्मा ज्यादा प्रैक्टिस करते नजर नहीं आए। वहीं सूर्यवंशी ने जमकर पसीना बहाया। इससे संकेत मिल रहे हैं कि पहले टी20 में अभिषेक शर्मा को आराम दिया जा सकता है, वहीं संजू सैमसन के साथ वैभव पारी का आगाज कर सकते हैं। इसके बाद की टीम चुनना अय्यर और गंभीर के लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी।

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बाकी टीम लगभग तय

नंबर-3 पर ईशान किशन और चार पर श्रेयस अय्यर होंगे। वहीं हार्दिक पांड्या और नीतिश कुमार रेड्डी के ना होने की वजह से तिलक वर्मा और शिवम दुबे को फिनिशर की भूमिका अदा करनी होगी। भारत अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के रूप में दो स्पिन ऑलराउंडर खिला सकती है, इससे भारतीय बल्लेबाजी में गहराई आगएगी।

इसके बाद तीन तेज गेंदबाज हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह हो सकते हैं, जो आयरलैंड के बल्लेबाजों को धराशायी करने के लिए काफी हैं।

आयरलैंड के खिलाफ भारत की संभावित XI-

वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह

आयरलैंड की संभावित XI-

टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (कप्तान और विकेटकीपर), जॉर्ज डॉकरेल, गैरेथ डेलानी, बेंजामिन कैलिट्ज़, लियाम मैकार्थी, रूबेन विल्सन, मैथ्यू होलार्ड, जय मूंद्रा

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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